Rosa Benito, vetada en el balcón de Chipiona por decisión de Gloria Mohedano: el motivo de la disputa

La que fuera mujer de Amador Mohedano habría sido expulsada del famoso balcón de Chipiona por decisión de Gloria

El dardo de Amador Mohedano a Rosa Benito tras su hospitalización: “No tengo mensajes ni llamadas”

Compartir







Hasta '¡Vaya fama!' ha llegado una información que tiene como protagonista al clan de los Mohedano. Según los datos que maneja el programa, uno de los rostros conocidos de la familia no acudió al famoso balcón de Chipiona en la última procesión de la Virgen de Regla porque... ¡está vetada!

La primera en desaparecer de aquel balcón fue Rocío Carrasco cuando la hija de Rocío Jurado se distanció de su familia materna poco después de la muerte de 'La más grande'. Desde entonces, han sido varios los personajes que han ido entrando y saliendo, pero en este último balcón ha habido una persona que no ha acudido y a la que tampoco se esperaba.

Tino Torrubiano explica los motivos de este veto

Tino Torrubiano, que conoce muy bien al clan de los Mohedano, ha conectado en directo con '¡Vaya fama'!' para desvelar el nombre de esta persona que ya no es bienvenida en el famoso balcón:

"Rosa Benito es la persona vetada porque la relación de Rosa Benito y Gloria Mohedano no atraviesa por su mejor momento. A Gloria no le gusta que Rosa haya marcado tanta distancia con Amador estando incluso hospitalizado. A Gloria, como protectora de la familia, y en especial de Amador, esto no le ha gustado. Ella cree que aunque estén separados perfectamente puede llamar al padre de sus hijos para saber cómo se encuentra".