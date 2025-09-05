TardeAR 05 SEP 2025 - 18:35h.

Leticia Requejo contactó con Amador en ‘Tardear’ después de bromear sobre sus palabras hacia ella y acabó preguntándole por Rosa

El programa ‘Tardear’, por medio de Leticia Requejo, consiguió la reacción de Amador Mohedano tras las palabras de Rosa Benito, que recientemente le mandaba públicamente buenos deseos y le pedía que se cuidara tras su hospitalización.

Amador, con la franqueza que le caracteriza, admitió no haber visto el mensaje, pero devolvió la cortesía: “Yo le deseo a ella lo mismo, está claro”, afirmó.

Eso sí, no pudo evitar señalar que esperaba un gesto más personal por parte de su exmujer: “No tengo ningún mensajito ni ninguna llamada ni nada. Hombre, en estos casos siempre se echa en falta una llamadita, pero yo ya he pasado página”.

Amador Mohedano, sobre la entrevista de Rocío Flores

La charla, que empezó con el tono desenfadado de Leticia Requejo recordándole cuando le llamó “mosca cojonera”, derivó después hacia la actualidad familiar. Amador confirmó que tiene intención de ver el regreso televisivo de Rocío Flores en ‘De viernes’ y que está deseando escucharla: “Creo que es justo y necesario”, comentó.

Visiblemente recuperado, aunque con humor sobre su aspecto físico (“¿Has visto la carita tan gorda que tengo?”), Amador agradeció el cariño recibido desde el programa: “Sé que os preocupáis mucho por mí, os mando un beso grande”.