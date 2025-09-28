Fiesta 28 SEP 2025 - 18:42h.

La locutora de radio denunció en 1993 haber sufrido un robo en su casa de La Moraleja

Eva Cano y Juan Luis Galiacho cuentan lo que pasó realmente con el dinero (e Isabel Pantoja tiene algo que ver)

Compartir







La periodista de 'Fuentes informadas' Eva Cano ha desvelado esta tarde en 'Fiesta' lo que sucedió con los famosos 43 millones de pesetas que Encarna Sánchez aseguró que le habían robado de su chalet.

Todo ocurrió en el año 1993 cuando la poderosa locutora denunció haber sufrido un robo en su chalet de La Moraleja, en Madrid, llegando incluso a contactar con el Ministro de Interior José Luis Corcuera como demuestran los audios que 'Fiesta' ha mostrado en exclusiva:

Tal y como Eva Cano y Juan Luis Galiacho han explicado, ese mismo día Encarna Sánchez había acudido a una sucursal bancaria en compañía de su chófer para sacar 43 millones que dejó, supuestamente, en su casa a buen recaudo.

La periodista tuvo que salir de la vivienda para acudir a una entrevista y, según sus propias palabras, al regresar se dio cuenta de que el dinero ya no estaba donde lo había dejado. Tanto el chófer como las dos mujeres que trabajan en el servicio de la casa fueron investigadas por los agentes después de que Encarna señalara efusivamente a una de ellas: "Encima una negra asquerosa".

Eva Cano desvela qué paso con los 43 millones

Pese a que durante años se pensó que algunas de las personas que trabajaban en casa de la periodista podían haber estado envueltas en el supuesto robo, Eva Cano ha contado en exclusiva en 'Fiesta' que tal robo nunca tuvo lugar para sorpresa de todos:

"Encarna fingió el robo. Ella saca el dinero porque va a montar un restaurante con María Navarro, la mano derecha de Isabel Pantoja, lo que más tarde sería el Cantora copas. Parece ser que en el último momento se arrepiente y finge el robo porque no tenía narices de decirle a la Pantoja que no quería montarle el restaurante, así que prefirió fingir el robo y no enfrentarse a la cantante".

Juan Luis Galiacho ha asegurado que esta información llega directamente de boca de los investigadores del caso, una sospecha que ya tuvieron cuando se produjo la denuncia, pero que no ha visto la luz hasta hoy.