Después de casarse en la casa de 'Gran Hermano' tuvieron que posponer su segunda boda debido a la pandemia

Ivy y Carlos, de 'Gran Hermano', presentan a su segunda hija en común: "Nuestra bebé bonita"

El próximo 15 de septiembre se cumplen diez años de la primera boda con validez legal oficiada en la casa de ‘Gran Hermano’. Fue en la gala inicial de GH16 y los contrayentes, Carlos e Ivy, tuvieron que mantener en secreto su nuevo estado civil de cara a sus compañeros. Una década después la pareja sigue unida y además son padres de dos hijas.

Carlos Rengel e Ivy Mauleón tienen ahora 35 y 33 años respectivamente y residen en Australia. En esta última década han protagonizado una segunda boda, en 2022; y han sido padres de dos preciosas niñas: Martina, de 6 años, y Romina, de dos.

A pesar de que no han vuelto a la televisión desde su paso por el programa (ella fue la quinta expulsada y él casi llega a la final) han mantenido una vida pública a través de las redes sociales y desde las antípodas han desarrollado un perfil de influencers de estilo de vida familiar. Antes de ingresar en Guadalix él tenía un bar en Barcelona y ella finalizaba los estudios de Administración y Dirección de Empresas.

Una boda cancelada por la pandemia

Después de casarse en la gala de arranque de la decimosexta edición la pareja programó un enlace para el año 2019 que terminó siendo cancelada. ¿La razón? La explosión del COVID-19 y su posterior cuarentena. La fecha inicial era el 20 de junio de 2020 y con medio planeta encerrado en sus casas resultaba inviable organizar un enlace. “Estoy un poco…pfff, toda la ilusión. Además hace mucho tiempo que no veo a mis amigos de España y los echo mucho de menos”, decía ella en redes sociales con la voz entrecortada.

El enlace definitivo aconteció en 2022 y tuvo lugar en España. Para ese día Ivy lució un bonito vestido blanco con corte de sirena y él, con un elegante traje de color negro con una flor blanca adornando su solapa. El suyo fue un enlace de lo más emotivo del que hicieron partícipes a su legión de seguidores, que han seguido con detalle su romance desde que saltasen a la fama en Telecinco.

Su silencio en redes alarmó a sus fans

Hasta hace unas semanas Carlos e Ivy entraron en mutis digital en sus cuentas de Instagram, algo que preocupó a su legión de seguidores. Sin embargo, el 21 de mayo Carlos rompió ese silencio publicando unas imágenes de un reciente viaje familiar que tranquilizó a los fans de la pareja.

Otras bodas en Guadalix

A pesar de que la de Carlos e Ivy ha sido la única boda con validez legal que ha tenido lugar en GH otras parejas de famosos se han casado tras las paredes de Guadalix de la Sierra. En el año 2001, durante la segunda temporada del reality, Eva Paz y Emilio Lozano protagonizaron el primer enlace de la historia de los reality shows de Telecinco.

A esa ceremonia le siguieron otras tantas y en la casa más vigilada de España vimos darse el ‘Sí, quiero’ a otros concursantes anónimos como Nacho y Desirée de ‘GH 4’, Hans y Saray Pereira de ‘GH 11’. En las ediciones VIP también ha habido enlaces como el de María Jesús Ruiz y Antonio Tejado o Jacqueline Aguilera y el ex de Estefanía de Mónaco Adans Peres.