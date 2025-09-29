La cantante contrajo matrimonio con Benny Blanco el pasado sábado 27 de septiembre, boda que contó con invitados como Taylor Swift o Ed Sheeran

La cantante Selena Gómez y el productor Benny Blanco se casan en California: todos los detalles de la boda

La boda de Selena Gómez y Benny Blanco ya es uno de los grandes eventos del mundo del espectáculo del año. La cantante y actriz dio el 'sí, quiero' el pasado sábado 27 de septiembre en Santa Bárbara, California, al productor.

Para su gran día, Selena apostó por un vestido blanco de Ralph Lauren, con cuello halter y delicados bordados florales, mientras que su actual marido se inclinó por un esmoquin clásico de la misma firma.

Como era de esperar, el enlace reunió a numerosos rostros conocidos, entre otros, Taylor Swift, Steve Martin, Paris Hilton, Ed Sheeran y hasta Paul Rudd, quienes formaron parte de la exclusiva lista de invitados.

Entre los detalles del enlace, hay uno que no ha pasado desapercibido para los fans más atentos. Uno que la relaciona directamente con su exnovio, Justin Bieber.

Selena y Benny confiaron la organización de la boda a la misma empresa que se encargó de las nupcias de Justin y Hailey Baldwin en 2019: la legendaria Mindy Weiss, junto a Revelry Event Designers.

Wedding planner

Tal y como ha informado el 'Daily Mail', la elección responde al prestigio de Weiss -considerada la reina de los eventos VIP-, aunque el guiño no ha tardado en convertirse en tema de conversación.

Mindy Weiss es un auténtico fenómeno en la industria del lujo. Con más de tres décadas de experiencia, ha diseñado desde 'baby showers' de celebridades hasta galas multimillonarias. Junto a ella, Revelry Event Designers ha puesto el broche de oro.

Cabe destacar que este grupo también organizó la boda de Demi Lovato con Jordan Lutes, así como una serie de celebraciones de las Kardashian en los últimos años. Un ejemplo: su fiesta anual de Nochebuena en 2023.

Aunque Justin y Hailey se casaron legalmente en septiembre de 2018 en un juzgado en Nueva York, la gran ceremonia tuvo lugar un año más tarde, el 30 de septiembre de 2019.

El lugar elegido fue el Montage Palmetto Bluff, un resort de lujo situado en Bluffton, Carolina del Sur, y contó con más de 150 invitados, entre amigos y familiares cercanos. Antes del 'sí, quiero' se sirvieron cócteles para los invitados y después tuvo lugar el banquete formal en el Wilson Ballroom.