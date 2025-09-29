Silvia Herreros 29 SEP 2025 - 12:35h.

El extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha contraído matrimonio por lo civil

Así es su nueva vida alejado de la televisión

Leo Cámara se ha casado con su novia. El mítico extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha puesto el broche de oro a su discreta historia de amor con Sara García, con la que ha contraído matrimonio este fin de semana en la localidad valenciana de Albal.

El de Paterna se comprometía con ella en diciembre de 2024. Nueve meses más tarde, la pareja se ha dado el 'sí, quiero' en una ceremonia civil de carácter íntimo en la que han estado rodeados de su círculo más cercano.

Ha sido la mujer del técnico de farmacia la encargada de hacer pública la noticia a través de sus redes sociales, en donde ha compartido una serie de imágenes que reflejan algunos de los momentos más significativos de este bonito día. "27/09/2025💍", escribe ella mientras agradece a las personas que han estado con ellos este día haberles acompañado en su boda. "Te quiero marido", añade. "Ahora sí, ya somos oficialmente marido y mujer 👥Te quiero mucho ❤️", ha respondido el extronista, que lleva años alejado del mundo de la televisión.

La ceremonia tuvo lugar en el Ayuntamiento de Albal, siendo José Miguel Ferris Estrems, alcalde del municipio, el encargado de oficiar la misma. Una vez convertidos en marido y mujer, la pareja se desplazó hasta Catarroja, en donde celebraron con los suyos el importante paso que acababan de dar en el consistorio. En la Masía de Las Estrellas, un restaurante muy cercano a la Albufera cuya carta combina la tradición Valenciana con la cocina mediterránea contemporánea, comieron diferentes tipos de arroz.

Las fotos de la boda de Leo Cámara y Sara García son sencillas, muy familiares y cercanas. También sencillos e informales fueron los looks de los novios.

El extronista, que se fue del trono solo destrozando a Liz Emiliano, Yolanda y Susana, sus pretendientas finalistas, llevaba un traje sin corbata, camisa desabotonada y deportivas. Ella, por su parte, ha lucido un sencillo y ajustado vestido de tirantes de color blanco que ha combinado con unas sandalias negras. El pelo suelo, un maquillaje natural y un pequeño ramo completan el look de la novia.

"Calentando motores para el día B🤍", ha escrito la mujer de Leo junto a las fotografías de su enlace civil. Unas palabras que hacen pensar a que, dentro de unos días, la pareja podría celebrar su boda por todo lo alto.