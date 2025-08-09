Leo Cámara, extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', acaba de empezar a trabajar en una farmacia en Valencia

Corría el año 2013 cuando Leo Cámara empezaba su andadura en televisión, participando como tronista ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, un programa que le dio la fama, pero también le dio muchos quebraderos de cabeza. Continuó durante unos años participando en programas como ‘Mira quién Salta’, o ‘Cámbiame’, pero luego se alejó de la televisión.

El influencer lleva muchos a�ños alejado de los focos de la televisión y los dos últimos años ha invertido mucho tiempo en estudiar y en mostrar que la vida le sonríe en redes sociales. Junto a sus dos hijas adolescentes, Keyra y Alba, disfruta al máximo del día a día, pero también de viajes y amigos.

El técnico de farmacia encontró el que parece su amor definitivo junto a Sara García, una joven valenciana con la que ha decidido dar un paso más y está en plenos preparativos de boda. Con ella ha vuelto a creer en el amor y en el ser humano tras varias decepciones amorosas.

Técnico de farmacia

Aunque triunfó en televisión por cada programa que pasaba, llegó un momento que tomó la decisión de alejarse de los medios de comunicación. Durante una temporada estuvo centrado en su carrera como modelo e influencer. Un tiempo en el que lo suyo era ponerse delante de las cámaras de fotos y las colaboraciones con marcas.

Tras una crisis muy fuerte en 2017, el modelo resurgió de las cenizas como el ave fénix y recientemente anunciaba en sus redes sociales que tenía nueva profesión: técnico de farmacia. Tras dos años de estudio y mucha ilusión, compartía una foto en su nuevo lugar de trabajo, uniforme incluido.

“Después de 2 años de estudios con compañeros que, en su mayoría, tienen la edad de mi hija pequeña. Y un esfuerzo en lo físico y lo mental, por estos años de luces y sombras. Cumplo una meta de las que me siento orgulloso de haber logrado a mi edad y en mi situación. Nunca dejéis de hacer algo que os motive a hacerlo, aunque os digan lo contrario”, comentaba en la foto, anunciando que era técnico de farmacia y tenía trabajo.

Ahora podemos verle detrás del mostrador de la farmacia Alguer, en Valencia, donde también hace promociones y sorteos en las redes sociales del establecimiento. Una profesión de la que está muy orgulloso y se le nota en la sonrisa.

Planes de boda a la vista

Leo Cámara ha encontrado la estabilidad profesional que tanto ansiaba, pero también la personal. A finales del año pasado hincaba rodilla y le pedía a Sara García que se casara con él. “Sí a la vida, sí al amor y sí a una vida juntos”, compartían ambos con una imagen anillo en mano.

Junto a su futura esposa ha encontrado la perfecta compañera de vida, de viajes, de comidas, cenas, noches de manta y peli… su gran apoyo. “Personas que entienden y comprenden mi vida en silencio”, ha afirmado el influencer en más de una ocasión en sus redes sociales.

Sus amigos y sus dos hijas adolescentes, Keyra y Alba, también con clave en la vida del técnico de farmacia. Con las dos comparte conciertos, viajes y buenos momentos. “De vuestras risas, vuestro amor, vuestros abrazos. El sentido que le dabais a mi vida. Daría todo para parar el tiempo en esos instantes. Pero la vida sigue, y tenía otro camino diferente para nosotros.

Las hijas han sido clave en la recuperación emocional de Leo, convirtiéndose en su “motor para vivir”.