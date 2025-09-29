Berto González 29 SEP 2025 - 10:00h.

Paloma San Basilio vive en una casa que es un reflejo de su carrera artística y de sus recuerdos familiares, con decoración clásica y con un gran jardín exterior lleno de vegetación

Paloma San Basilio abre las puertas de su hogar en Madrid, un espacio que refleja su trayectoria musical y su vida dedicada a la familia. Cada rincón de la vivienda guarda recuerdos personales que hablan de su carrera, además de contar con un gran jardín exterior rodeado de vegetación que es un auténtico oasis. La casa destaca por su diseño clásico y una decoración elegante y señorial que, además, es muy funcional y acogedora.

Así es la vivienda de estilo clásico y señorial de Paloma San Basilio

La entrada al hogar de Paloma San Basilio ya es una declaración de intenciones, un espacio donde recibe a sus invitados en un gran porche delantero donde llama la atención su pared principal pintada en color teja. Además, en su recibidor se encuentran algunas antigüedades llenas de significado, como un gran reloj familiar y dos grandes espejos circulares.

Uno de los espacios más amplios y diáfanos de la vivienda de la artista es, sin duda, su gran salón unido al comedor. Esta estancia es una de las más especiales de la casa ya que es donde transcurre casi toda la actividad de la vivienda. Hablamos de un salón cálido donde entra una abundante luz natural, que se filtra a través de unos grandes ventanales que dan acceso a su jardín exterior. Es un salón en tonos neutros, concretamente el beige fusionado con tonos blancos, cremas, grises y tierra, lo que añade una mayor sensación de calidez y tranquilidad al ambiente.

En el centro del espacio se sitúa una gran sala de estar que cuenta con un sillón de lectura de grandes dimensiones. Este sillón tapizado con textil de estampado de cuadros vintage y con estructura de madera, está estratégicamente instalado junto a una chimenea, dando lugar a una atmósfera perfecta para disfrutar de la lectura o de la música en tranquilidad. También, es uno de los asientos favoritos de la mascota de la artista: su pequeña gata. En este espacio, es fácil imaginar a Paloma San Basilio sumergida en las páginas de un libro, quizás uno de los suyos, como 'Uxoa: el secreto del valle', o componiendo alguna de sus icónicas canciones. La estancia también cuenta con otro gran sofá modular en color blanco pulido y almohadones del mismo tono que invitan al descanso yle dan una nota de color al ambiente.

El resto de las estancias interiores son amplias y luminosas. En el salón, también se encuentra una estantería que exhibe algunos de los premios musicales de Paloma San Basilio, entre ellos el Grammy a su carrera, el cual está expuesto ante la mirada de sus invitados por la emoción que le supuso ese reconocimiento.

Aunque más allá de los objetos materiales, lo que realmente abunda y da calidez a su hogar son los marcos de fotos. En ellos, se encuentran imágenes de sus padres, hermanos, primos y, por supuesto, de su hija Ivana y sus nietos. Esta profusión de recuerdos visuales refleja una familia muy unida, aunque marcada también por tragedias personales, como la pérdida de dos hermanos.

El oasis de la casa de Paloma San Basilio

Más allá de los muros de su hogar, Paloma San Basilio cuenta con un jardín exterior que es un auténtico oasis. La casa tiene grandes ventanas que dan directamente al jardín exterior, el cual está concebido como un espacio pensado para el disfrute, la calma y el contacto con la naturaleza. La vegetación es abundante, entre plantas autóctonas, arbustos, árboles y flores que crean un enorme espacio ideal para practicar yoga, una de las grandes pasiones de Paloma San Basilio.

Además, cuenta con un porche cubierto, un espacio compuesto por un gran sofá exterior de mimbre en tonos verdes y con cogines en tono crema, acompañado de otras dos butacas a juego y una mesa auxiliar alta con superficie de cristal fabricada de ratán. Un rincón ideal donde poder socializar con amigos en celebraciones, contemplar el atardecer o, simplemente, disfrutar de una buena lectura.