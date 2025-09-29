Tom Holland se encuentra recuperándose tras la conmoción cerebral sufrida durante el rodaje de la nueva entrega de Spider-Man

El propio actor ha compartido en sus redes sociales imágenes de una gala benéfica a la que ha acudido

Tom Holland se encuentra recuperándose tras sufrir una conmoción cerebral leve durante el rodaje de la nueva entrega de Spider-Man. El actor tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital tras una caída mientras realizaba una acrobacia en el rodaje la semana pasada.

Afortunadamente, todo quedó en un susto y Holland ha podido recuperarse sin ningún problema. El propio actor ha compartido en sus redes sociales imágenes de una gala benéfica en la sede de la casa de subastas Christie’s en Londres, que se produjo después del incidente, lo que demuestra que se encuentra en buen estado de salud.

Holland asistió junto a su novia, Zendaya, y aunque tuvo que irse antes del evento, asegura que se encuentra bien: "Siento haber tenido que irme antes, pero estoy mejor y estoy mejorando", compartía en sus redes sociales. "Un gran agradecimiento a mi padre por hacerse cargo después de que me fui. El show se puso considerablemente más divertido", bromeaba.

El incidente no ha modificado su agenda de estreno

Tras el incidente, el rodaje fue suspendido para que el actor británico fuera tratado y se decidió que se tomara unos días de descanso, pero no se ha modificado la agenda de estreno.

‘Spider-Man: Brand New Day’ es la cuarta entrega de la saga del hombre arañan protagonizada por Holland tras ‘Spider-Man: Homecoming’ (2017), ‘Spider-Man: Far From Home’ (2019) y ‘Spider-Man: No Way Home’ (2021), que fue la película más taquillera en el mundo, con una recaudación de 1.910 millones de dólares.

Una cifra que la sitúa como la octava película de mayor recaudación de la historia del cine.

La nueva entrega se estrenará en julio de 2026, según anunció Sony Pictures el año pasado.