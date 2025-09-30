Celia Molina 30 SEP 2025 - 13:15h.

El actor acudió en sillas de ruedas al homenaje de la película 'The Rocky Horror Picture Show', que ha cumplido 50 años

Con el buen humor que le caracteriza, recordó aquel día del verano de 2012 cuando sufrió un derrame cerebral en su domicilio

El actor Tim Curry, que el público infantil conocerá bien por ser el siniestro recepcionista de hotel de 'Solo en Casa 2', ha aparecido recientemente en un acto de homenaje a la película con la que se hizo mundialmente famoso, 'The Rocky Horror Picture Show'. Inicialmente, este cinta de 1975, en la que él interpreta al Dr. Frank N. Furter, fue un auténtico fracaso pero, gracias al fandom que encontró entre la comunidad LGTBQ+, se convirtió en una película de culto que ahora ha sido homenajeada por sus 50 años.

El intérprete era el invitado estrella - acudió acompañado de otros compañeros de reparto como Patricia Quinn, Barry Bostwick y Nell Campbell - y apareció en la alfombra roja del evento en silla de ruedas, debido a las secuelas que aún le quedan del derrame cerebral que sufrió en el año 2012. Después de la emotiva ovación que le hicieron en el Academy Museum de Los Ángeles y con el sentido del humor que nunca le ha abandonado, Curry ofreció una breve actualización de su complicado estado de salud:

"Tengo serios problemas con mi pierna izquierda"

"Todavía no puedo caminar, por eso estoy en esta ridícula silla, y eso me limita mucho. Así que no podré cantar ni bailar muy pronto. Tengo serios problemas con mi pierna izquierda", admitió. También compartió los detalles de cómo sufrió el derrame cerebral, revelando que fue su masajista quien intervino para salvarle la vida: “Yo siempre tuve mucha suerte, hasta ese viernes 13 de julio, cuando tuve el derrame. Estaba recibiendo un masaje en ese momento y ni siquiera noté nada, pero el masajista me dijo: ‘Estoy preocupado por ti, quiero llamar a una ambulancia’. Y lo hizo, y yo dije: ‘Qué tontería’”, recordó.

"Estaba realmente enfermo y llamaron a una ambulancia para llevarme al hospital. Y un sanitario muy simpático me dijo que me iba a poner morfina, así que yo le dije: "Adelante", añadió, provocando la risa de todos los presentes. Bromas aparte, Curry se sintió muy agradecido por el homenaje que le han hecho a la película de los años 70: "Estoy muy emocionado y muy honrado por la Academia de presentar nuestra película, que se ha extendido por 50 años", dijo, dirigiéndose específicamente al público LGTBIQ+.

"La frase ‘no lo sueñes, sé quién eres’ (Don’t dream it, be it) es muy importante. Una de las cosas que hace la película, creo, es darle permiso a cualquiera para comportarse como realmente quiera, de la forma que sea y con quien sea. Y me siento orgulloso de eso", concluyó el actor quien, el próximo 7 de octubre publicará su audiolibro de memorias, 'Vagabond'. En él, relatará su andadura por la industria de Hollywood, desde que interpretó a Gómez de 'La familia Addams' hasta su gran regreso al cine en 2024, tras 14 años alejado de la gran pantalla.