Los 'looks' de los famosos en el desfile de Dior en la Semana de la Moda en París: Charlize Theron, Johnny Depp o Jennifer Lawrence

El desfile de Dior en la Semana de la Moda en ParísCordon Press
El desfile de Dior ha sido uno de los eventos más esperados en el calendario de la Semana de la Moda de París. Jonathan Anderson, nuevo director creativo de la firma desde mediados de año, ha debutado en la pasarela como director creativo de la casa, rodeado de grandes ‘celebrities’ que posaron en el ‘front row’. Estos fueron los 'looks' de las caras más conocidas.

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence en el desfile de Dior
Jennifer Lawrence en el desfile de Dior Cordon Press
Johnny Depp

Johnny Depp en el desfile de Dior
Johnny Depp en el desfile de Dior Cordon Press

Rosamund Pike

Rosamund Pike en el desfile de Dior
Rosamund Pike en el desfile de Dior Cordon Press
Charlize Theron

Charlize Theron en el desfile de Dior
Charlize Theron en el desfile de DiorCordon Press

Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy en el desfile de Dior
Anya Taylor-Joy en el desfile de Dior Cordon Press
