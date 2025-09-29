Entre los asistentes al desfile de Armani destacan famosos como Cate Blanchett, Glenn Close, Richard Gere, Samuel L. Jackson, Spike Lee o Anna Wintour

El mundo del cine despide con tristeza a Armani, el diseñador que modernizó el traje chaqueta

La reciente edición de la Semana de la Moda de Milán estuvo marcada por el homenaje póstumo al icónico diseñador italiano Giorgio Armani, quien falleció el pasado 4 de septiembre a los 91 años. El desfile, celebrado en el histórico Palazzo Brera, reunió a una destacada lista de celebridades y figuras del mundo del arte y la moda, y presentó una colección que reflejó fielmente el legado y la visión estética del maestro. Informa Rocío González.

Entre los asistentes más destacados se encontraban la actriz Cate Blanchett, la veterana Glenn Close, los actores Richard Gere y Samuel L Jackson, el director de cine Spike Lee o la influyente editora de moda Anna Wintour, entre otros. Su presencia subrayó la importancia del evento no solo como una pasarela, sino como un tributo a una de las figuras más influyentes del diseño contemporáneo.

Pasarela con la esencia del estilo Armani

La colección presentada contó con casi 90 diseños que capturaron la esencia del estilo Armani: elegancia sobria, líneas fluidas y una paleta de colores que osciló entre tonos neutros y algunos más llamativos. Las siluetas mostraron una mezcla de modernidad y atemporalidad, con transparencias sutiles y brillos que aportaron un toque de sofisticación sin perder la sobriedad característica de la casa. Este equilibrio entre innovación y respeto por la tradición fue uno de los aspectos más elogiados por críticos y asistentes.

El desfile no solo fue un momento de celebración artística, sino también un punto de inflexión para la firma Armani. Tras la muerte de su fundador, la empresa enfrenta un proceso de transición que incluye la venta de una parte significativa de la compañía. Según el testamento de Giorgio Armani, se prevé que entre el 15 % y el 54,9 % de la empresa sea vendida en los próximos años, lo que abre un nuevo capítulo en la historia de la marca.

Este evento en Milán no solo sirvió para honrar la memoria de Giorgio Armani, sino también para reafirmar la relevancia y el prestigio de su legado en el mundo de la moda. La colección mostró que, a pesar de la pérdida de su fundador, la casa Armani continúa siendo un referente de estilo y elegancia, capaz de adaptarse a los tiempos sin renunciar a sus valores fundamentales.