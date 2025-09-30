L'Oréal Paris ha vuelto a situarse en el centro de todas las miradas con su ya icónico 'Le Défilé: Walk Your Worth'

La Semana de la Moda de París marca cada temporada el pulso de la industria. Entre finales de septiembre y principios de octubre, la capital francesa se convierte en epicentro del sector, con un calendario en el que brillan las grandes casas: Saint Laurent, Dior, Balenciaga y Chanel, junto a diseñadores emergentes que buscan redefinir el futuro de la moda.

En este marco, L'Oréal Paris ha vuelto a situarse en el centro de todas las miradas con su ya icónico 'Le Défilé: Walk Your Worth', celebrado este pasado lunes 29 de septiembre. Esta edición ha girado en torno al lema 'Liberty, Equality, Sisterhood, You're Worth It', un guiño a los valores de Francia.

La escenografía no podía ser otra: frente al Hôtel de Ville, consolidándose como cita imprescindible dentro de la Fashion Week. Desde su pasarela han desfilado sus embajadoras a nivel mundial. Desde la icónica Kendall Jenner y Jane Fonda hasta Eva Longoria y la representación española de este año, protagonizada por Ana Milán.

Desfile de estrellas y looks

El elenco de este año ha sido, sin duda, uno de los más comentados.

Jenner ha acaparado titulares al ser la encargada de cerrar el desfile con un look impecable en blanco, que contrastaba con el dramatismo oscuro de otras propuestas.

A su lado caminaron embajadoras de la marca que representan diferentes edades y estilos.

Entre otras, Jane Fonda, que cumplirá 88 años el próximo mes de diciembre, eclipsó con un vestido metalizado, demostrando que la elegancia no tiene fecha de caducidad. También Helen Mirren, quien a sus 80 años ha lucido un top plateado de cuello alto y guantes negros.

A sus 60 años, la actriz Viola Davis apostó por un vestido palabra de honor negro, blanco y dorado, acompañado de labios rojos y tacones negros.

Por su parte, Eva Longoria y la actriz Andie MacDowell apostaron por estilismos sobrios y femeninos, fieles a su estilo personal.

Longoria optó por un vestido negro lencero tipo corset, mientras que MacDowell embelesó con su melena plateada y una blazer y falda larga terminada en cola de tejido satinado.

No podía faltar un rostro español, y en esta edición ha estado representada por Ana Milán. La actriz desfiló con un vestido escultura con mangas voluminosas y corte sirena de la firma Gaby Charbachy.

Otros rostros como Cara Delevingne, Heidi Klum, Cindy Bruna, Anitta, Philippine Leroy-Beaulieu, Belinda, Luma Grothe, Anitta, Simone Ashley -conocida por 'Los Bridgerton'- y Pia Wurtzbach -Miss Universo 2015- confirmaron la dimensión internacional del casting.