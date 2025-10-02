Celia Molina 02 OCT 2025 - 16:01h.

Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, promociona en sus redes una cena con ella cuyas entradas alcanzan los 360 euros

El beso de Lamine Yamal a su abuela Fátima, baluarte del futbolista presente también en la gala del Balón de Oro 2025

Después de la polémica celebración del 18º cumpleaños de Lamine Yamal, en la que, presuntamente, el jugador del Barcelona C.F. contrató a personas con enanismo para animar la fiesta, otra controvertida noticia se cierne sobre su familia. En concreto, sobre su madre, Sheila Ebana, quien promociona un sorprendente evento a través de sus redes sociales.

Por medio de la empresa Jencevents, Sheila, que tuvo a Lamine cuando apenas tenía 21 años de edad, ofrece la posibilidad de cenar con ella en una suerte de noche de Navidad que se adelanta hasta el 7 de noviembre. Concretamente, la cena se promociona en el hotel Nobu London Portman Square, muy cerca de Hyde Park, Londres, en lo que será una perfecta combinación de lujo, gastronomía, música y, por supuesto, buena compañía. "Prepárate para compartir con Sheila Ebana, la madre de Lamine Yamal, uno de los mejores futbolistas del mundo, en la mejor fiesta navideña de JEN C Events", versa el anuncio de la venta de entradas del programado evento.

Tres tipos de entradas, tres tipos de precios

Al acceder a la venta de los tickets, aparecen tres tipos de ofertas. El más barato de ellos, bautizado como Early Bird General Admission, cuesta 150 euros e incluye comida de tres platos, champán a la llegada y bebidas limitadas durante la cena. El segundo, de precio medio, se llama Silver Ticket y alcanza los 172 euros. Este paquete incluye un menú de tres platos, champán a la llegada y media botella de vino con la comida. Y, por último, la entrada más cara, que llega a los 360 euros, incluye champán a la llegada, tres platos de comida, asiento reservado en la mesa VIP, bebidas ilimitadas y hasta la posibilidad de hacerse una fotografía con la invitada".

La cuenta de Instagram de la empresa que lleva el evento también ha anunciado - a bombo y platillo - esta cena especial con la madre de Lamine, con un vídeo en el que ella sale arreglándose y dirigiéndose a la gala del Balón de Oro, del brazo de su hijo: "Nos complace anunciar que las entradas anticipadas ya están a la venta, ¡y se están agotando rápidamente! ¡Consigue la tuya hoy mismo y sé parte de la emoción! ¡Esperamos verte pronto!", dicen en el texto, por lo que parece que la convocatoria está siendo un rotundo éxito. Aunque no se sabe el caché que ella cobrará por esta cena multitudinaria, si estima que hay espacio para 400 comensales.

Hasta ahora, Sheila había mantenido un perfil muy discreto en cuanto a la fama mundial de su hijo. Nacida en Guinea Ecuatorial, emigró a España cuando tan solo era una adolescente y, aquí, tuvo a Lamine, a los 21 años de edad. Tras separarse del padre del niño, mantuvo a su familia trabajando en una famosa cadena de hamburguesas, sin saber que su pequeño llegaría a ser una estrella del fútbol a nivel internacional. Ahora, además de ser un pilar emocional fundamental en la vida del jugador del Barcelona, tiene mucho éxito como influencer y como figura de referencia entre todos los fans de Yamal.