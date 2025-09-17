Aitana, Alejandro Sanz o Dani Martín, entre los nominados a los Latin Grammy 2025

Alberto Rosa 17 SEP 2025 - 22:38h.

El puertorriqueño Bad Bunny lidera la lista con un total de 12 nominaciones

La Academia Latina de la Grabación ha anunciado este miércoles la lista de nominados a los Latin Grammy 2025, cuya gala se celebrará el próximo 14 de noviembre en Las Vegas. En la extensa lista se encuentran artistas de renombre, también de la escena musical española.

Bad Bunny y Ca7riel y Paco Amoroso son los artistas que lideran la lista, con 12 y 10 nominaciones respectivamente. Si bien, los artistas españoles ocupan buenas posiciones en la lista. Es el caso de Alejandro Sanz, con cuatro nominaciones, y Aitana, que vuelve a estar nominada en los premios tras dos menciones en 2019 y gracias a su ‘Cuarto azul’.

Dani Martín también se ha llevado una mención a mejor álbum pop/rock por ‘El último día de nuestras vidas’. También Joaquín Sabina en la categoría de mejor canción pop rock por ‘Un último vals’ o David Bisbal por su arreglo navideño ‘Te deseo muy felices fiestas’.

Tampoco faltado en la lista el madrileño Leiva, por su álbum ‘Gigante’. El cantante Rusowsky también se ha colado en la lista de artistas españoles por el disco ‘Daisy’. Guitarricadelafuente y Judeline también cuentan con nominaciones.

Raphael, Persona del Año 2025

Además, cabe recordar que el cantante español Raphael será reconocido como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación, como tributo a más de seis décadas de carrera, "que lo han convertido en un verdadero embajador de la música latina a nivel mundial".

Esta es la lista completa de nominados:

Álbum del Año

Alejandro Sanz - “¿Y Ahora Qué?”

Bad Bunny - “Debí Tirar Más Fotos”

Carín León - “Palabra de To’s (Seca)”

Ca7riel & Paco Amoroso - “Papota”

Elena Rose - “En las Nubes - Con Mis Panas”

Gloria Estefan - “Raíces”

Joaquina - “Al Romper la Burbuja”

Liniker - “Caju”

Natalia Lafourcade - “Cancionera”

Rauw Alejandro - “Cosa Nuestra”

Vicente García - “Puñito de Yocahú”

Canción del Año

Alejandro Sanz - “Palmeras en el Jardín”

Andrés Cepeda - “Bogotá”

Bad Bunny - “Baile Inolvidable”

Bad Bunny - “DTMF”

Ca7riel & Paco Amoroso - “El Día del Amigo”

Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas”

Karol G - “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Liniker - “Veludo Marrom”

Mon Laferte - “Otra Noche de Llorar”

Natalia Lafourcade - “Cancionera”

Grabación del año

Alejandro Sanz - “Palmeras en el Jardín”

Bad Bunny - “Baile Inolvidable”

Bad Bunny - “DTMF”

Ca7riel & Paco Amoroso - “l Día del Amigo”

Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas”

Jorge Drexler & Conociendo Rusia - “Desastres Fabulosos”

Karol G - “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Liniker con Amaro Freitas & Anavitória - “Ao Teu Lado”

Natalia Lafourcade - “Cancionera”

Zoe Gotusso - “Lara”

Mejor Nuevo Artista

Alex Luna

Alleh

Annasofia

Camila Guevara

Isadora

Juliane Gamboa

Paloma Morphy

Ruzzi

Sued Nunes

Yerai Cortés

Mejor Canción Pop

Andrés Cepeda - “Bogotá”

Ca7riel & Paco Amoroso - “El Día del Amigo”

Nicole Zignago - “Te Quiero”

Shakira - “Soltera”

Yami Safdie & Camilo - “Querida Yo”

Mejor Álbum de Música Urbana

Bad Bunny - “Debí Tirar Más Fotos”

Fariana - “Underwater”

Nicki Nicole - “Naiki”

Papatinho - “MPC (Música Popular Carioca)”

Yandel - “Elyte”

Mejor Interpretación de Reggaetón

Bad Bunny - “Voy a Llevarte Pa’ PR”

Lenny Tavárez - “Brillar”

Nicky Jam - “Dile a Él”

Rauw Alejandro & Alexis y Fido - “Baja Pa’ Acá”

Yandel & Tego Calderón - “Reggaeton Malandro”

Mejor Álbum de Salsa

Gilberto Santa Rosa - “Debut y Segunda Tanda, Vol. 2”

Issac Delgado - “Mira Como Vengo”

José Alberto “El Canario” - “Big Swing”

Los Hermanos Rosario - “Infinito Positivo”

Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta - “Fotografías”

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Checo Acosta - “Son 30”

Karen Lizarazo - “De Amor Nadie Se Muere”

Los Cumbia Stars - “Baila Kolombia”

Peter Manjarrés & Luis José Villa - “La Jerarquía”

Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella - “El Último Baile”

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

Boza & Elena Rose - “Orion (Sistek Remix)”

Ela Minus - “QQQQ”

Imanbek & Taichu - “Ella Quiere Techno”

Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin - “Rulay en Dubai (Extended)”

Rawayana & Akapellah - “Veneka”

Mejor Álbum de pop contemporáneo

Aitana - “Cuarto Azul”

Alejandro Sanz - “¿Y Ahora Qué?”

Elena Rose - “En las Nubes - Con Mis Panas”

Elsa y Elmar - “Palacio”

Joaquina - “Al Romper la Burbuja”

Mejor Álbum de pop tradicional

Andrés Cepeda - “Bogotá”

Jesse & Joy - “Lo Que Nos Faltó Decir”

Natalia Lafourcade - “Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall”

Raquel Sofía - “Después de los 30”

Zoe Gotusso - “Cursi”

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Akapellah con Trueno - “Parriba”

Arcángel - “THC”

Big Soto & Eladio Carrión - “El Favorite de Mami”

J Noa & Vakero - “Sudor y Tinta”

Trueno - “Fresh”

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana

Alleh & Yorghaki - “Capaz (Merengueton)”

Bad Bunny - “DTM”

FJay Wheeler- “Roma”

Tokischa & Nathy Peluso - “De Maravisha”

W Sound, Beéle & Ovy On the Drums - “La Plena (W Sound 05)”

Mejor Álbum de Rock

A.N.I.M.A.L. - “Legado”

Eruca Sativa - “A Tres Días de la Tierra”

Fito Páez - “Novela”

Leiva - “Gigante”

Marilina Bertoldi - “Luna en Obras (En Vivo)”

Mejor Canción de Rock

A.N.I.M.A.L. - “Legado”

Ali Stone - “TRNA”

Eruca Sativa - “Volarte”

Fito Páez - “Sale el Sol”

Renee - “La Torre”

Mejor Álbum de Pop/Rock

Bandalos Chinos - “Vándalos”

Dani Martín - “El Último Día de Nuestras Vidas”

Diamante Eléctrico - “Malhablado”

Lasso - “Malcriado”

Morat - “Ya Es Mañana”

Renee - “R”

Mejor Canción de Pop/Rock

Debi Nova - “Tu Manera de Amar”

Joaquín Sabina - “Un Último Vals”

Joaquina - “No Llames Lo Mío Nuestro”

Jorge Drexler & Conociendo Rusia - “Desastres Fabulosos”

Lasso - “Lucifer”

Leiva - “Ángulo Muerto”

Mejor canción de raíces

Anita Vergara & Tato Marenco - “Ella”

Bad Bunny - “Lo Que Le Pasó a Hawaii”

Luis Enrique & C4 Trío - “Aguacero”

Monsieur Periné con Bejuco - “Jardín del Paraíso”

Natalia Lafourcade - “El Palomo y la Negra”

Natalia Lafourcade & El David Aguilar - Como Quisiera Quererte

Mejor Canción Urbana

Álvaro Díaz & Nathy Peluso - “XQ Eres Así”

Bad Bunny - “DTMF”

Bad Bunny - “La Mudanza”

Maluma - “Cosas Pendientes”

Trueno & Young Miko - “En la City”

Mejor Álbum de Música Alternativa

Ca7riel & Paco Amoroso - “Papota”

Judeline - “Bodhiria”

Latin Mafia - “Todos los Días Todo el Día”

Marilina Bertoldi - “Para Quien Trabajas Vol. I”

Rusowsky - “Daisy”

Mejor Canción de Música Alternativa