La cantante ha sorprendido a todos sus fans con un atrevido posado con el que pretende mandar un mensaje: "Lista para renacer"

Después de pasar un mes entero sin pronunciarse en las redes sociales - hizo su última publicación, hasta ahora, el 31 de agosto, después de su último concierto en Tokio - Ana Mena ha sorprendido a todos sus seguidores con una publicación en la que se desnuda (literalmente), tanto por dentro como por fuera. La cantante ha aparecido sin una sola prenda ropa en una fotografía tomada en lo que parece una caballeriza y con un texto en el que explica el por qué de su ausencia:

"He soñado toda mi vida con la música, con cantar, y he luchado por hacerme con un huequito en lo que más me apasiona desde que era una niña. En los últimos nueve años, he trabajado sin descanso, y no he parado de dejarme la vida en esto porque me encanta lo que hago. Con sus momentos maravillosos y sus épocas duras", ha comenzado a decir, como muchos otros artistas que, después de tantos años de trabajo, han necesitado tomarse un descanso.

"Estoy lista para renacer"

"Y de repente, necesitaba respirar. Tener tiempo para ver a mis padres, pasar semanas largas en casa, irme de viaje, escribir canciones sin presión ni prisas… tener vacaciones, tener vida de persona, volverme a enamorar. No sabéis cuánto lo necesitaba, me encontraba realmente agotada", ha dicho, incluyendo datos importantes sobre su situación sentimental.

En su extensa carta, la cantante también ha confesado que es más "tímida" de lo que parece, pero que, en este tiempo de descanso, ha encontrado la fuerza necesaria para dejarse llevar: "Siempre me ha costado agarrar confianza con las personas, a menudo me cuesta abrirme cuando conozco gente nueva. Aunque os parezca increíble, me sigo poniendo terriblemente nerviosa cuando tengo una cámara delante. Y, ahora, me apetece atreverme, jugar, sincerarme, fluir… me apetece relajarme con todo eso y hacerlo a vuestro lado. Siento que esto que os cuento lo vais a poder notar en muchas de las canciones que irán saliendo, y sobre todo en el álbum tan increíble que os estoy preparando con todo mi corazón", ha sido su modo de anunciar la futura salida de su próximo disco.

Por último, ha confirmado que, para ella, como mujer y como artista, comienza una nueva era: "Me emociona muchísimo contaros que no puedo ni quiero esperar más, que estoy lista para renacer. Por fin, ha llegado el momento de dar el primer paso, la transición necesaria hacia esa nueva era en la que nos vamos a sentir más cerca que nunca", ha concluido.

Como era de esperar, su explícita fotografía ha generado miles de reacciones y comentarios en los que sus seguidores, además de apreciar su indiscutible belleza, aplauden su transformación artística y esperan con "muchas ganas" el lanzamiento de su nuevo trabajo. "Eres preciosa y estoy deseando disfrutar de tu arte", "Te mereces todo, has luchado mucho" o "Puedes conseguir lo que te propongas" ha sido el feedback de sus fans.