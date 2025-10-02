Celia Molina 02 OCT 2025 - 10:33h.

El cantante ha confesado en un podcast que tiene "pensamientos intrusivos" que entran dentro de los síntomas de este trastorno

La realidad de las personas con el Síndrome de Tourette: "Los tics son solo la punta del iceberg"

Los podcast se han convertido en el canal perfecto para que los personajes más destacados hagan sus más profundas confesiones. Después de oír decir a Madonna que pensó en "suicidarse" durante la batalla legal por la custodia de su hijo Rocco en el canal de Jay Shetty, el gran Robbie Williams se ha sincerado al máximo en el podcast británico 'I’m ADHD! No You’re Not' (Tengo TDAH! No, no lo tienes) conducido por Paul Whitehouse y la doctora Mine Conkbayir. Nada más arrancar, el cantante ha hecho una lista (y actualización) de todos sus diagnósticos formales:

"Estoy formalmente diagnosticado de TDAH, depresión, aislamiento y agorafobia y, al tener una fama tan increíble, es para mí algo embriagador. Solo cuando estoy en mi cama, me siento en mi zona de confort. Todo lo que sea fuera de mi cama es un lugar incómodo, algo que los médicos han relacionado con ciertos rasgos de autismo. Es cierto que estoy mejorando. Fue horrible cuando tenía 20 años, malo cuando tenía 30, con 40 comencé a mejorar y ahora, estoy en una curva de mejoría ascendente", ha dicho el autor de 'Angels' a sus 51 años.

"Son pensamientos intrusivos que ocurren dentro de mí"

Sin embargo, su declaración más impactante no ha sido su largo camino por los trastornos de la conducta. El exmiembro de 'Take That' ha hecho, además, otra confesión: "Hace poco, me he dado cuenta de que tengo síndrome de Tourette, solo que no lo manifiesto externamente. Son pensamientos intrusivos que ocurren dentro de mí. El otro día, estaba caminando por la calle y me di cuenta de que estos pensamientos intrusivos están dentro del espectro del síndrome de Tourette. Simplemente, no los manifiesto", ha admitido.

Los estudios confirman que, efectivamente, la mitad de los pacientes con Síndrome de Tourette tienen características obsesivo-compulsivas asociadas ( Comings et al 1985 ). Las obsesiones son "ideas, pensamientos, impulsos o imágenes persistentes" que son "intrusivos e inapropiados" y causan ansiedad y angustia, tal y como ha relatado Williams. Sus síntomas serían, por tanto, distintos a los de otros artistas que los han manifestado explícitamente sobre el escenario, como Lewis Capaldi, a quien su público ayudó a terminar una canción en un concierto en el que sufrió una fuerte crisis.

Aunque su expresión de la enfermedad, que suele identificarse por sus múltiples tics incontrolables, sea a nivel interno, Robbie ha confesado también que tiene pánico a cantar en directo: "Tengo una relación muy complicada con las giras y las actuaciones en vivo. La gente piensa que debería emocionarme al ver a tanta gente ahí transmitiéndome cariño pero, en realidad, estoy aterrorizado", ha dicho. Algo que nunca hubieran imaginado sus millones de fans, frente a quienes siempre se ha presentado siempre como un hombre plenamente confiado de sí mismo.

Según el cantante, con los años desarrolló la capacidad de ocultar sus dificultades, presentando una actitud confiada que contrasta con su fragilidad interna: “Parezco lleno de bravura y hago grandes gestos pero, en el fondo, siento todo lo contrario”, ha concluido.