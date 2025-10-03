Sean Combs, condenado a cuatro años de cárcel por dos delitos de transporte para ejercer la prostitución

Sean 'Diddy' Combs ha sido condenado en EEUU a cuatro años de cárcel por dos delitos de transporte para ejercer la prostitución

'Diddy' Combs ha pedido perdón a las víctimas en una carta antes de conocer su sentencia en Nueva York: "He cometido muchos errores"

Compartir







Este viernes 3 de octubre se ha conocido la sentencia contra Sean Combs, conocido artísticamente como Puff Daddy o Diddy, tres meses después de que un jurado lo declarara culpable de dos delitos de transporte para ejercer la prostitución. El rapero y empresario, de 55 años, ha sido condenado a cuatro años de prisión y a pagar una multa de 500.000 dólares, la pena máxima contemplada por esos cargos.

El juez Arun Subramanian justificó la decisión afirmando que no existe certeza de que Combs no reincida y que era necesario imponer un castigo ejemplar para enviar un mensaje de responsabilidad frente al abuso contra las mujeres, recogen medios estadounidenses. Combs enfrentaba un total de cinco acusaciones, entre ellas tráfico sexual y liderazgo de una organización criminal, delito este último que podía implicar cadena perpetua, pero del que finalmente no fue hallado culpable por falta de pruebas suficientes.

PUEDE INTERESARTE Sean Combs pidió hace días anular los veredictos por tráfico sexual o celebrar un nuevo juicio en Nueva York

Aun así, el magistrado tuvo en cuenta esos cargos desestimados a la hora de fijar la condena, lo que generó quejas por parte de la defensa. La fiscalía había solicitado una pena de hasta 11 años de prisión, mientras que los abogados defensores pedían poco más de un año; finalmente, el juez se inclinó por una pena cercana a la recomendación oficial de entre seis y siete años.

Esta sentencia cierra la primera fase judicial, pero las investigaciones y demandas contra el músico continúan

Durante la vista, el artista se dirigió al tribunal reconociendo su responsabilidad y pidiendo perdón, en especial a su expareja y principal denunciante, Cassie Ventura. En un alegato de 12 minutos solicitó clemencia y la oportunidad de volver a su vida familiar y comunitaria, asegurando haber aprendido la lección. También envió una carta al juez en la que describió su paso por prisión como un proceso de transformación personal, aunque el magistrado consideró que no había mostrado verdadero arrepentimiento por el daño causado.

PUEDE INTERESARTE 'Diddy' fue absuelto de tráfico sexual y condenado por delito de prostitución hace meses

El caso se remonta a 2023 y ha sacado a la luz decenas de denuncias contra Combs por un patrón de abuso, coerción y violencia, muchas veces bajo el influjo de drogas. En este juicio se analizaron especialmente los testimonios de dos mujeres, entre ellas Ventura, quien relató con detalle episodios de maltrato físico, psicológico y sexual. La gravedad de sus declaraciones contribuyó a que el jurado emitiera un veredicto de culpabilidad en julio tras un proceso de siete semanas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Aunque esta sentencia cierra la primera fase judicial, las investigaciones y demandas contra el músico continúan. El Departamento de Seguridad Nacional ya ha registrado varias de sus propiedades y existen numerosos procesos en preparación. El caso de Sean Combs se perfila así como uno de los más relevantes del movimiento MeToo en la industria musical estadounidense, con un futuro aún abierto en los tribunales.