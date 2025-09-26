El rapero Sean Diddy Combs podría enfrentar hasta 20 años de prisión por los dos cargos de los que fue hallado culpable

La defensa argumenta que la Ley Mann no debería aplicarse a su conducta y pide reducir la pena a 14 meses

El rapero y productor musical Sean ‘Diddy’ Combs solicitó este jueves al juez federal Arun Subramanian que anule los dos veredictos en los que fue hallado culpable por transporte de personas con fines de prostitución o, en su defecto, que ordene un nuevo juicio. El magnate del hip-hop, de 55 años, podría enfrentarse a una condena de hasta veinte años de prisión.

La audiencia, celebrada en una corte federal de Nueva York, contó con la presencia de familiares de Combs, quien en julio fue declarado culpable de dos cargos bajo la Ley Mann e inocente en los de tráfico sexual y conspiración para extorsión. El juez aún no ha dado a conocer su decisión.

La estrategia de la defensa

Los abogados del artista alegaron que la definición de prostitución en la Ley Mann debe interpretarse de manera estricta, aplicándose únicamente a quienes participaron directamente en los actos sexuales o se beneficiaron de ellos. En su opinión, la norma no cubriría conductas voyeristas como las que atribuyen a Combs.

También defendieron que el rapero actuaba como productor y consumidor de pornografía amateur, algo que, según su versión, estaría protegido por la Primera Enmienda. La Fiscalía, sin embargo, rechazó este argumento y sostuvo que la libertad de expresión no es relevante para el caso.

Próxima decisión judicial

El magistrado Subramanian adelantó que comunicará su resolución “muy pronto”, aunque advirtió que, de no hacerlo, todas las partes deberán comparecer nuevamente el próximo 3 de octubre, fecha fijada para dictar sentencia. Mientras tanto, el equipo legal de Combs ha pedido que la condena no supere los 14 meses de cárcel, considerando que el rapero lleva detenido desde septiembre de 2024.

Más demandas en su contra

A las puertas de conocer su castigo, Combs se enfrenta a una nueva demanda en California, presentada esta semana por su estilista Deonte Nash, quien lo acusa de agresión sexual, violencia y amenazas. Este caso se suma a otras denuncias similares que pesan sobre el artista.