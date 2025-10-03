El rapero Sean Diddy Combs envió una carta de arrepentimiento al juez antes de escuchar la sentencia por dos cargos

La Fiscalía solicita once años de prisión, mientras la cantante Cassie Ventura teme represalias

Compartir







El rapero y productor estadounidense Sean "Diddy" Combs, conocido artísticamente como "Diddy", ha pedido perdón a sus víctimas horas antes de escuchar la sentencia por la que fue hallado culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución. En una carta enviada al juez que preside el caso, aseguró que "nunca volverá a cometer un delito".

"Quiero disculparme y expresar mi sincero arrepentimiento por todo el daño y el dolor que he causado a otros con mi conducta. Asumo toda la responsabilidad por mis errores pasados", señaló en la misiva de cuatro páginas.

Carta enviada al juez Subramanian

El texto, remitido al juez federal Arun Subramanian, llega a pocas horas de que se conozca la condena. En ella, Combs asegura que los últimos dos años han sido "los más difíciles" de su vida: "No tengo a nadie a quien culpar por mi realidad y situación actual más que a mí mismo", recogieron medios locales.

"En mi vida he cometido muchos errores, pero ya no huyo de ellos", expresó el cantante, que permanece en prisión desde septiembre de 2024 tras no lograr la libertad bajo fianza.

PUEDE INTERESARTE El rapero Sean Diddy Combs pide anular los veredictos por tráfico sexual o un nuevo juicio en Nueva York

Juicio de ocho semanas y cargos descartados

Combs recordó que este año enfrentó un juicio de ocho semanas, en el que fue declarado culpable de transporte para ejercer la prostitución, aunque resultó absuelto de los cargos más graves, tráfico sexual y crimen organizado, que podían haberle supuesto cadena perpetua.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Lamento mucho el daño que causé, pero entiendo que las simples palabras 'lo siento' nunca serán suficientes, ya que estas palabras por sí solas no pueden borrar el dolor del pasado", añadió el artista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Fiscalía pide once años de cárcel

La Fiscalía ha solicitado al juez que le imponga una condena de once años de prisión. En su carta, el rapero reconoció que "perdió su rumbo" en las drogas y los excesos: "Mi caída se originó en mi egoísmo. Me he sentido humillado y quebrantado hasta la médula".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El rapero pidió perdón en particular a la cantante Cassie Ventura y a la mujer identificada como "Jane", ambas exparejas, por el daño causado. "Literalmente perdí la cabeza. Me equivoqué por completo al ponerle las manos encima a la mujer que amaba. Lo siento y siempre lo lamentaré. Mi violencia doméstica siempre será una carga pesada que tendré que llevar por siempre", afirmó.

Testimonios a favor y en contra

Ventura, en su propia carta al juez, expresó temor a sufrir represalias por parte del artista o de sus allegados cuando este salga de prisión. Mientras, familiares, exempleados, compañeros de prisión y algunos de sus hijos enviaron cartas al magistrado en las que subrayan la faceta "cariñosa" de Combs y solicitan su puesta en libertad.