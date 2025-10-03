El rapero Sean 'Diddy' Combs pide perdón a las víctimas en una carta antes de conocer su sentencia en Nueva York: "He cometido muchos errores"
El rapero Sean Diddy Combs envió una carta de arrepentimiento al juez antes de escuchar la sentencia por dos cargos
La Fiscalía solicita once años de prisión, mientras la cantante Cassie Ventura teme represalias
El rapero y productor estadounidense Sean "Diddy" Combs, conocido artísticamente como "Diddy", ha pedido perdón a sus víctimas horas antes de escuchar la sentencia por la que fue hallado culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución. En una carta enviada al juez que preside el caso, aseguró que "nunca volverá a cometer un delito".
"Quiero disculparme y expresar mi sincero arrepentimiento por todo el daño y el dolor que he causado a otros con mi conducta. Asumo toda la responsabilidad por mis errores pasados", señaló en la misiva de cuatro páginas.
Carta enviada al juez Subramanian
El texto, remitido al juez federal Arun Subramanian, llega a pocas horas de que se conozca la condena. En ella, Combs asegura que los últimos dos años han sido "los más difíciles" de su vida: "No tengo a nadie a quien culpar por mi realidad y situación actual más que a mí mismo", recogieron medios locales.
"En mi vida he cometido muchos errores, pero ya no huyo de ellos", expresó el cantante, que permanece en prisión desde septiembre de 2024 tras no lograr la libertad bajo fianza.
Juicio de ocho semanas y cargos descartados
Combs recordó que este año enfrentó un juicio de ocho semanas, en el que fue declarado culpable de transporte para ejercer la prostitución, aunque resultó absuelto de los cargos más graves, tráfico sexual y crimen organizado, que podían haberle supuesto cadena perpetua.
"Lamento mucho el daño que causé, pero entiendo que las simples palabras 'lo siento' nunca serán suficientes, ya que estas palabras por sí solas no pueden borrar el dolor del pasado", añadió el artista.
La Fiscalía pide once años de cárcel
La Fiscalía ha solicitado al juez que le imponga una condena de once años de prisión. En su carta, el rapero reconoció que "perdió su rumbo" en las drogas y los excesos: "Mi caída se originó en mi egoísmo. Me he sentido humillado y quebrantado hasta la médula".
El rapero pidió perdón en particular a la cantante Cassie Ventura y a la mujer identificada como "Jane", ambas exparejas, por el daño causado. "Literalmente perdí la cabeza. Me equivoqué por completo al ponerle las manos encima a la mujer que amaba. Lo siento y siempre lo lamentaré. Mi violencia doméstica siempre será una carga pesada que tendré que llevar por siempre", afirmó.
Testimonios a favor y en contra
Ventura, en su propia carta al juez, expresó temor a sufrir represalias por parte del artista o de sus allegados cuando este salga de prisión. Mientras, familiares, exempleados, compañeros de prisión y algunos de sus hijos enviaron cartas al magistrado en las que subrayan la faceta "cariñosa" de Combs y solicitan su puesta en libertad.