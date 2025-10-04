Amina Martínez de Irujo, hija del Cayetano Martínez de Irujo y de Genoveva Casanova, ejerce de madrina en la boda de su padre

Boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, en directo: los novios llegan al enlace

Compartir







Este sábado Sevilla se viste de gala para celebrar la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, una cita que reúne a familiares y amigos en la emblemática iglesia de Los Gitanos, el mismo templo que fue siempre especial para la duquesa de Alba.

Entre los grandes protagonistas del enlace destaca Amina Martínez de Irujo, hija del duque de Arjona y de Genoveva Casanova, que ejerce como madrina en este día tan señalado. Discreta, elegante y muy unida a su padre, Amina ha acaparado todas las miradas en una jornada muy especial.

PUEDE INTERESARTE La blindada vida personal de Luis Zahera: de la complicada relación con su padre a su arrepentimiento por no tener hijos

Aunque no suele mostrarse en actos públicos, Amina mantiene una excelente relación con su padre y con la futura esposa de este, Bárbara Mirjan.

La vida profesional de Amina

Formada en la Universidad de Warwick, donde se licenció en Lengua, Cultura y Comunicación, y con un MBA en el Instituto de Empresa (IE) de Madrid, se ha formado una carrera en el sector del lujo.

PUEDE INTERESARTE Cumbre de los Beckham en París para apoyar a Victoria: queda señalado su hijo Brooklyn y Nicola Peltz

Actualmente trabaja en Londres como coordinadora de ventas en Aman Resorts, una exclusiva cadena hotelera internacional. Además, ha se ha formado en la Universidad de Cornell en gestión hotelera y desarrollo inmobiliario.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El look de madrina de Amina

Para esta ocasión, Amina ha elegido un vestido largo que combina un tejido liso en azul petróleo con otro negro estampado con motivos vegetales en tonos verdes y azules. El modelo, con cortes diagonales y frunces estratégicos se completa con un chal anudado al costado y mangas capa muy pronunciadas, como recoge 'Divinity'.

Amina ha optado por recoger su melena con un moño bajo muy elaborado y ha combinado su vestido con por unas sandalias de tiras negras.