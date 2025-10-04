Logo de telecincotelecinco
Así es Amina, la madrina de la boda de Cayetano Martínez de Irujo: la discreta vida de la hija de Genoveva Casanova

Así es Amina, la hija del Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova
El novio Cayetano Martínez de Irujo, acompañado de su hija Amina, madrina del enlaceEFE
Este sábado Sevilla se viste de gala para celebrar la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, una cita que reúne a familiares y amigos en la emblemática iglesia de Los Gitanos, el mismo templo que fue siempre especial para la duquesa de Alba.

Entre los grandes protagonistas del enlace destaca Amina Martínez de Irujo, hija del duque de Arjona y de Genoveva Casanova, que ejerce como madrina en este día tan señalado. Discreta, elegante y muy unida a su padre, Amina ha acaparado todas las miradas en una jornada muy especial.

Aunque no suele mostrarse en actos públicos, Amina mantiene una excelente relación con su padre y con la futura esposa de este, Bárbara Mirjan.

Las imágenes de la llegada de los novios
Las imágenes de la llegada de los noviostelecinco.es

La vida profesional de Amina

Formada en la Universidad de Warwick, donde se licenció en Lengua, Cultura y Comunicación, y con un MBA en el Instituto de Empresa (IE) de Madrid, se ha formado una carrera en el sector del lujo.

Actualmente trabaja en Londres como coordinadora de ventas en Aman Resorts, una exclusiva cadena hotelera internacional. Además, ha se ha formado en la Universidad de Cornell en gestión hotelera y desarrollo inmobiliario.

El look de madrina de Amina 

Para esta ocasión, Amina ha elegido un vestido largo que combina un tejido liso en azul petróleo con otro negro estampado con motivos vegetales en tonos verdes y azules. El modelo, con cortes diagonales y frunces estratégicos se completa con un chal anudado al costado y mangas capa muy pronunciadas, como recoge 'Divinity'.

Así es Amina, la madrina de la boda de Cayetano Martínez de Irujo: la discreta vida de la hija de Genoveva Casanova
Así es Amina, la madrina de la boda de Cayetano Martínez de Irujo: la discreta vida de la hija de Genoveva Casanovacordon press

Amina ha optado por recoger su melena con un moño bajo muy elaborado y ha combinado su vestido con por unas sandalias de tiras negras.

