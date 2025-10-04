Este sábado 4 de octubre a las 13.30 horas, el conde de Salvatierra y Bárbara Mirjan contraen matrimonio en el Cristo de Los Gitanos de Sevilla

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se casan tras casi 10 años de relación

SevillaCayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se casan tras casi 10 años de relación. Fue a principios de este 2025 cuando decidieron dar un paso más allá en su relación y pasar por el altar. Este sábado 4 de octubre se celebra el enlace del duque de Arjona con la que es su pareja desde el verano de 2016 tras conocerse en Marbella.

La ceremonia religiosa comienza a las 13:30 horas, en la iglesia del Cristo de los Gitanos, de Sevilla. Es este un lugar muy especial para Cayetano puesto que allí reposan parte de las cenizas de su madre, Cayetana de Alba y se levanta un monumento en su honor. Tras la ceremonia, la fiesta posterior se celebrará en la finca familiar de Las Arroyuelas, en Carmona, que fue legada al duque por su progenitora.

A la boda acudirán cerca de 300 invitados. Por parte del novio, la invitación se ha extendido a toda su familia, pero recientemente ha trascendido a los medios que Jacobo Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, será la gran ausencia. El conde de Siruela explicó en un comunicado que no podría estar presente por un viaje fuera de España. Sí han confirmado asistencia Carlos Fitz-James-Stuart y Eugenia Martínez de Irujo, quien irá junto a Narcís Rebollo y su hija Tana Rivera. También estará en la ceremonia su hermano Alfonso Martínez de Irujo, aunque no se acercará al banquete. La novia, Bárbara Mirjan, estará acompañada por su familia que viajará desde el País Vasco, de donde procede su madre, Lourdes Aliende, y otros desde el extranjero, puesto que su padre, Javier Mirjan, es de Líbano.