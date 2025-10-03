Claudia Barraso 03 OCT 2025 - 17:50h.

La familia Beckham permanece unida en el desfile de Victoria en la Semana de la Moda de París con la ausencia de Brooklyn

Seguimos recopilando los ‘momentazos’ que está dejando la Semana de la Moda en París. Desde la tendencia de teñirse los pelos de la axila que puso de moda Rosalía, los ‘looks’ de las caras más conocidas en el esperado desfile de Dior, hasta el enfado de Cara Develigne al tener que esperar en la fila ‘como uno más’ para poder acudir a una de las pasarelas.

La familia Beckham es la protagonista de una jornada más de esta semana en la que el mundo de la moda es el protagonista. Victoria Beckham, aparte de ser una gran empresaria y modelo, también es una de las diseñadoras más reconocidas. Su desfile no podía faltar en París. Ni ella ni el apoyo de toda su familia. Los Beckham decidieron acudir todos al evento para mostrar su amor incondicional a la empresaria, que ha decidido lanzar una colección Primavera/Verano 2026 de lo menos esperada. Sorprende esta nueva propuesta de la diseñadora, ya que ha sacado su lado más ‘hippie’.

En mitad de este importante evento para la mujer del exfutbolista, continúa la polémica con su hijo Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz. La pareja ha decidido no acudir a la gala, como era de esperar. Continúa el notable distanciamiento entre madre e hijo. No ha llamado mucho la atención que no acudiesen. Era de esperar. De hecho, si el matrimonio hubiese aparecido en París, sería una sorpresa hasta para sus propios padres. Pero no ha sido así, la decisión de Brooklyn y su esposa es firme ante la disputa familiar.

Quien sí ha llamado mucho la atención ha sido otra de sus hijos. Esta vez ha sido Cruz, de 20 años que sigue innovando en sus ‘outfits’. Con unos zuecos extravagantes con forme de rana, acompañó la americana color beige que dejaba ver la fecha que llevaba escrita en su camiseta: '24/10/2025'. A modo de marketing, el hijo de los Beckham dio un paso más apoyando a su madre mostrando la fecha en la que saldrá el próximo número de portada de Victoria con ‘Elle USA Magazine’. Su novia, Jackie Apostel, tenía escrita la misma fecha en la gorra que llevaba puesta. Esto sí es ‘amor de suegra’. No como sucede con la mujer de su hijo Brooklyn, con la que parece tener más de una diferencia.

La llegada de Victoria y David Beckham

La artista musical que acompañó al hijo de Victoria, no se atrevió a tanto, pero sí que combinó los zuecos de rana de su pareja con unos tacones color verde botella. Ambos fue con un ‘look’ muy combinado. Colores otoñales, suaves y con un marketing muy visible. Aunque también destacó, pero por los guantes. Sus manos estaban cubiertas por unos guantes de color verde muy llamativo. No sabemos por qué la pareja eligió estos dos complementos que han llamado la atención, pero sí que han servido para restar importancia hacia la ausencia de su hermano y cuñada.

La protagonista del desfile, Victoria, también fue fotografiada llegando al desfile, con mucha prisa y tapándose la cara para no ser sacada en las imágenes. Llevaba un gran maletín marrón y un vestido negro que le cubría un poco más de las rodillas. Acaba con un clásico encaje y unos zapatos de tacón negro también muy elegantes. Un ‘look’ muy parecido al que eligió su marido. Con una boina y una chaqueta muy parecida a la de la diseñadora, aparecía sonriente al evento, con ganas de disfrutar de otro de los éxitos de su pareja.