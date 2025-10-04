El actor protagoniza una serie de comedia de nueve capítulos rodada íntegramente en Galicia

El nuevo papel de Zahera invita a conocer al hombre detrás del actor, que siempre ha mantenido su vida privada lejos del foco mediático

Luis Zahera vuelve a ponerse delante de la pantalla, pero en este caso, es la primera vez que coprotagoniza una serie.

El actor da vida a Antón, un veterinario rural gallego que, ante la crisis del campo, se ve obligado a aceptar trabajar en una tienda de mascotas en la ciudad. 'Animal' se estrenó este pasado viernes 3 de octubre en Netflix y promete ser uno de los papeles más llamativos del intérprete, en el que mezcla comedia y reflexión, un cambio de registro que le permite desplegar una faceta más personal de su vida, y que invita a conocer al hombre detrás del actor.

Su familia

Originario de Santiago de Compostela, Galicia, es el más joven de una familia numerosa, con cuatro hermanas mayores. De pequeño creció en lo que él ha descrito en varias ocasiones como un "matriarcado": su madre tenía la mayor influencia en el hogar y fue quien le vio actuar por primera vez en una obra de teatro.

Su relación con su padre fue más complicada. Zahera reveló en una charla con Risto Mejide en el programa 'Viajando con Chester' que nunca le apoyó en su carrera como actor. "Mi padre decía aquellas frases: 'Ahí solo hay putas y maricones' o 'Tienes que trabajar muchísimo para no trabajar'".

Asimismo, recordó que su progenitor apena hablaba de su familia. "Tenía dos hermanastras y nos enteramos de mayores que no se comunicaba con ellas. Ese señor era un enigma. Era de aquellos padres que no te daba un beso ni un abrazo. Cuando tuvo nietos decía que quitaran a los niños de ahí. Nos llamaba muchísimo la atención que era muy agradable con los de fuera. Yo creo que él se comunicaba con una especie de humor negro. Te decía: 'hijo mío, ¿por qué no te suicidas? Tu vida no tiene sentido'. Yo estoy convencido de que era humor negro", señaló.

Antes de perder la vida, su progenitor "era muy amigo de la soledad. Yo tengo miedo a acabar como él, esa especia de soledad", concluyó.

Su madre también falleció justo antes de estrenar la serie 'Mareas vivas' en 1999, uno de los primeros papeles que le dieron cierto reconocimiento.

Otros trabajos antes de ser actor

En los años previos al despegue de su carrera, se fue a Nueva York en la década de los 90. Allí trabajó como pintor, albañil, en la construcción, en hostelería y hasta recogiendo escombros en las Torres Gemelas.

En el programa de Telecinco 'Babylon Show' aseveró: "Hice demolición en las Torres Gemelas. Trabajaba para una empresa portuguesa. Nos contrataron para la planta 64 de Colgate y nos la cargamos. Estuvimos como un mes".

Su amistad con Alberto Núñez Feijóo

La primera colaboración pública entre el actor de 'As Bestas' y Feijóo se remonta a la Navidad de 2019, cuando ambos protagonizaron un vídeo felicitando las fiestas a los gallegos y en el que Zahera interpreta al doble del líder del PP.

"Quería colaborar a que no hubiera tanta crispación… me pareció buena idea aquella publicidad de Navidad con él", indicó el actor en 'Viajando con Chester'.

Cuatro años después, en 2023, Luis explicó en 'Vamos a ver' qué tipo de relación de amistad mantiene con el político: "Últimamente no nos mensajeamos mucho, porque está con mucho lío. Me llevo muy bien con Alberto e intento llevarme muy bien con todo el mundo. Yo le llamo Alberto".

Su blindada vida privada

Luis Zahera es una persona muy reservada en cuanto a su vida amorosa. Públicamente nunca se ha pronunciado sobre si tiene pareja, marcando los límites sobre su faceta privada.

Lo que sí ha confesado es que se arrepiente de "no haber tenido hijos". Según contó Zahera en una entrevista con 'La Razón' el año pasado, ese "frenesí del trabajo" que le persigue le hizo dejar pasar muchas cosas, y la posibilidad de formar una familia fue una de ellas. No por no querer "la persona adecuada", sino por estar tan enfocado en su trabajo.

"Me arrepiento. No tuve hijos por mi adicción al trabajo, por el alpinista, porque quería llegar a un sitio y aquello iba a ser un impedimento. Cuando recibí el primer Goya, llegué extenuado al hotel con aquella estatuilla y me vino a la cabeza un 'hostia, no hay nadie esperándome'. Me empeñé en la parte solitaria del éxito, que es voluntaria, y ahora me doy cuenta de que fue un error. Me digo: hostia, tío, todo esto para, al final, vivirlo solo", se lamentó entonces.