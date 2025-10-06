Jennifer López ha confesado que rodar esta película le ha ayudado a encauzar sus problemas personales

Jennifer López ha hablado por primera vez sobre su separación con Ben Affleck. Y lo ha hecho durante la promoción de su nueva película musical ‘Kiss of the Spider Woman’, de la que el actor es productor ejecutivo. "Si no fuera por Ben, la película no se habría hecho. Y siempre le daré ese crédito”, ha confesado.

La cantante de 56 años ha mostrado todo su apoyo al actor durante la entrevista en el programa ‘Today’, según informa ‘People’. "Y sí, las cosas pasan, tienes que seguir adelante", ha reconocido sobre su divorcio.

"Hacer este proyecto fue un sueño hecho realidad para mí", confiesa Jennifer López

Jennifer López ha confesado que rodar esta película le ha ayudado a encauzar sus problemas personales: “Es gracioso, la película trata sobre el escapismo. Se trata de cómo las películas y el arte nos salvan en los momentos más difíciles de nuestras vidas”. "Hacer este proyecto fue un sueño hecho realidad para mí que realmente me ayudó a sobrevivir a un momento que también fue difícil en mi vida personal", ha recalcado.

Tras grabar la película, López se tomó un descanso para disfrutar del tiempo libre. “Ahora estamos de regreso. Estoy muy emocionada de que todos vean esta película hermosa que va sobre el amor”, ha resaltado.

Affleck y López, una historia sin un final feliz

Affleck y López han vivido un vaivén en el tema amoroso. Ambos se conocieron en 2022 y, después de finalizar su compromiso en 2004, los dos estuvieron en otras relaciones. Reavivaron su romance en 2021 y se casaron en una ceremonia en Las Vegas en julio de 2022. Pero, dos años más tarde, se separaron aludiendo “diferencias irreconciliables” en febrero.

En otra entrevista que concedió en septiembre, López admitió que “fue un momento realmente difícil”: “Cada momento en el set, cada momento que estaba haciendo este papel, estaba tan feliz, y luego fue como, en casa, no fue genial. Y fue como, oh, ya sabes, '¿Cómo reconcilio esto?”. La cantante destacó que Affleck fue “lo mejor que le ha pasado en la vida” y que, aunque lo pasó muy mal en el proceso de separación, “le ayudó a crecer como necesitaba hacerlo”.