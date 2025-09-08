Samuel, el joven de 13 años fruto del exmatrimonio del actor con Jennifer Garner, ha sido visto con la cantante y exmujer de su padre

Las palabras de Ben Affleck a su hijo tras querer unas zapatillas de 6.000 dólares: "Yo tengo dinero, tú estás arruinado"

Más de un año después de solicitar su divorcio, Jennifer Lopez se ha dejado ver junto al hijo de Ben Affleck, Samuel, demostrando que la relación entre los actores no está tan rota como parece.

Ha sido este pasado 6 de septiembre cuando la cantante ha protagonizado una salida muy significativa en Beverly Hills acompañada del joven de 13 años y su propia hija, Emme, de 17 años.

Tal y como se observa en las imágenes en las que han sido inmortalizados y ha compartido 'Page Six', pasearon por tiendas de lujo como Balenciaga y Christian Dior, hicieron paradas para probarse zapatos e incluso compartieron un almuerzo en grupo.

La intérprete de 'On the floor' vestía para la ocasión un top blanco corto que dejaba ver sus abdominales, unos pantalones negros de tiro bajo y tacones.

Esta aparición pública, poco más de un año después de que Lopez presentara la demanda de divorcio en agosto de 2024, se convierte en una escena que refleja que, aunque estén separados, la dinámica familiar sigue formando parte de sus rutinas y que, a pesar de que tanto el actor como la artista han tomado caminos sentimentales separados, Lopez sigue desempeñando un rol dentro de la vida de los hijos de Affleck.

La relación de JLo y Affleck

La pareja se casó en julio de 2022, tras revivir su romance iniciado en los años 2000, y dos años después, JLo solicitó el divorcio en agosto de 2024, estableciendo como fecha de separación el 26 de abril de ese año.

El divorcio se formalizó legalmente en enero de 2025, con efecto a partir del 21 de febrero, tras un acuerdo logrado el año anterior mediante mediación, sin pensiones u obligaciones de manutención. En enero también se reveló que Lopez se quedaría con el emblemático anillo de compromiso de 8 quilates de diamante verde que Affleck le había regalado.

A pesar de la ruptura, múltiples fuentes han destacado que la prioridad para ambos siempre han sido los hijos. Affleck incluso expresó el pasado mes de abril su entusiasmo al ver a los hijos de ambos, incluyendo a los de Lopez, asistir al estreno de su película, 'El contable 2', un gesto que refleja que los lazos familiares no se han roto del todo.