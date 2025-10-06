Muere Ike Jr., el hijo de Tina Turner, a causa de una insuficiencia renal a los 67 años

Tina Turner tuvo cuatro hijos, dos de ellos biológicos, Craig, Ronnie, y otros dos adoptados, Ike Jr. y Michael. Solo este último sigue con vida

El mundo de la música vuelve a vestirse de luto tras conocerse la muerte de Ike Turner Jr., hijo adoptivo de la legendaria cantante Tina Turner.

La noticia ha sido confirmada por medios estadounidenses como 'TMZ', la revista 'People' y 'Entertainment Weekly', que han anunciado que el músico perdió la vida el pasado 4 de octubre -un día después de su cumpleaños- en un hospital de Los Ángeles a los 67 años.

La sobrina de Tina, Jacqueline Bullock, ha señalado que el motivo de su deceso fue a causa de una insuficiencia renal. Ha afirmado que llevaba años luchando contra graves problemas cardíacos y que su salud ya estaba gravemente deteriorada. Asimismo, ha confesado que Ike sufrió un derrame cerebral a principios del pasado mes de septiembre.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de mi primo, Ike Turner Jr. Junior fue más que un primo para mí, fue un hermano, ya que crecimos juntos en la misma casa", ha expresado Bullock en el comunicado.

Su muerte llega apenas dos años después del fallecimiento de su madre, Tina, quien murió en mayo de 2023 a los 83 años en Suiza. La 'Reina del Rock' había enfrentado también graves problemas de salud, incluyendo un trasplante de riñón y un accidente cerebrovascular.

Tina Turner tuvo cuatro hijos: Craig Raymond Turner, nacido en 1958 fruto de una relación con el saxofonista Raymond Hill y que fue adoptado por Ike Turner tras su matrimonio con Tina. Craig se suicidó en 2018, a los 59 años.

Ronnie Turner, hijo biológico de Tina e Ike, siguió los pasos de sus padres en la música y el cine, pero falleció en 2022 por un cáncer de colon. La icónica cantante tuvo que enfrentarse a la muerte de sus dos hijos.

A ellos se suma ahora Ike Jr., dejando como único hijo vivo a Michael Turner, quien también fue adoptado por Tina.

Sobre Ike Turner Jr.

Ike Turner Jr. nació en 1958, hijo biológico de Ike Turner -que falleció en 2007- y Lorraine Taylor. Cuando Tina Turner se casó con Ike en 1962, lo adoptó y lo crio como propio, junto a sus otros hijos.

Desde pequeño creció rodeado de música, pero la fama y los conflictos entre sus padres marcaron su infancia, tal y como confirmó tiempo después en numerosas entrevistas.

De joven trabajó durante un tiempo con su madre en los estudios Bolic Sound, y años después colaboró con su padre en distintos proyectos musicales. Su talento quedó plasmado en el álbum 'Risin' with the Blues', de Ike Turner, que obtuvo el premio Grammy al Mejor Álbum Tradicional de Blues, un reconocimiento que consolidó a Ike Jr. como productor.

Aunque su vida personal no ha estado exenta de polémicas. Ike Jr. ha relatado que su progenitor lo sacó de la escuela cuando tenía apenas 13 años para incluirlo en las giras familiares. También admitió que su relación con Tina se había deteriorado con los años, sobre todo después de su separación de Ike Turner.

En una entrevista de 2018, confesó al 'Daily Mail' que apenas tenía contacto con ella. "Mi madre está viviendo su vida; tiene un nuevo esposo y reside en Europa. Ella no quiere tener nada que ver con el pasado", aseveró entonces.

De las últimas informaciones que se conocían sobre la vida de Ike Jr. se remonta a 2023, cuando fue arrestado en Texas por posesión de drogas y manipulación de evidencia.