Selena Gómez ha compartido al mundo las imágenes de su boda, celebrada en Santa Bárbara. La cantante ha decidido compartir en estas imágenes a una invitada muy especial ese día, la cantante Taylor Swift.

En el vídeo difundido en sus redes sociales, la artista aparece emocionada mientras se prepara para caminar hacia el altar. Lleva un vestido clásico y un peinado elegante. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención a los fans de la artista ha sido la presencia de su inseparable amiga, Taylor Swift. La cantante grabó esos preparativos con su móvil.

La amistad entre Gómez y Swift es bien conocida. Ambas se acompañan desde hace más de una década y han compartido tanto los momentos de éxito como los más duros de su carrera. En el vídeo se puede observar la complicidad entre las dos cantantes. Risas, abrazos y una serenidad visible.

En una de las imágenes compartidas por Selena Gómez se la ve mirando al espejo mientras Taylor la graba desde el fondo con una sonrisa inmensa. “Es un honor. ¡Bendecida de tenerte a mi lado casi 20 años después cocodrilo! Te amo, Taylor por siempre y siempre”, se puede leer en la publicación de la cantante estadounidense.