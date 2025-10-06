Swift explicó que ‘Opalite’ procede del nombre de una gema que está relacionada con el mes de nacimiento de su pareja

Taylor Swift estrena el videoclip ‘The Fate of Ophelia’: todos los guiños a su futuro marido, Travis Kelce

Compartir







Taylor Swift acaba de sacar nuevo disco llamado ‘The life of a Showgirl’ y, como todo lo que hace la de Pensilvania, se analiza al milímetro. Su nueva obra no para de generar titulares y hay quien la acusa de plagio mientras rompe los récords en Spotify. Las redes han puesto la lupa en un parecido más que razonable.

Si comparamos ‘Opalite’ de Taylor Swift con ‘1+1=2 enamorados’ que cantaba Luis Miguel, siendo un niño en 1982, el sonido resulta familiar. Los seguidores del cantante mexicano no han dudado en señalar que la canción de la mujer más rica del mundo se parece en la melodía, en el tono e incluso en alguna frase.

Una canción de amor juvenil frente a una sobre las relaciones adultas

La historia de ‘1+1=2 enamorados’ no empieza con Luis Miguel, sino que se remonta a los años 80, cuando los compositores argentinos Rubén Amado y Javier Santos la escribieron. A partir de ahí, se hicieron famosas dos versiones. La primera en México, que era interpretada por Luis Miguel. Y la segunda, en España, por el cantante Pedro Marín.

Mientras que la canción del mexicano trata sobre el amor juvenil con frases como 'somos dos, dos enamorados y un amor dulce, libre y claro', en el tema de la artista americana se habla de las relaciones adultas. Y lo muestra con frases como 'tenía la mala costumbre de extrañar a amores del pasado'. Porque la joven, que no ha dudado en mostrar que está totalmente enamorada, ha querido plasmarlo en este tema señalando que “nunca conoció a alguien como él”.

PUEDE INTERESARTE El gesto de Blake Lively con Taylor Swift que aviva los rumores de una posible reconciliación

Taylor Swift ya recibió antes una denuncia por plagio

Taylor Swift explicó que ‘Opalite’ procede del nombre de una gema que está relacionada con el mes en el que nació su futuro marido Travis Kelce. En el tema se narra una historia de amor que comienza a raíz de una decepción sentimental. En los créditos de su tema no aparece ninguna mención a los compositores del tema ‘1+1=2 enamorados’, por lo que ni ella ni su equipo han admitido ninguna referencia a ese tema.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Puede ser inspiración o casualidad porque, teniendo en cuenta que sólo se usan 12 notas musicales y que la mayor parte de la música popular se basa en estructuras y acordes similares, no es raro que abunden las acusaciones de plagio. De hecho, en este disco hay otra canción ‘Jackson Five’, y mucho antes con su éxito 'Shake It Off’, Taylor Swift ya recibió una denuncia. En ese caso, y tras cinco años de pleito, el asunto se resolvió en secreto.