Los reyes Felipe y Letizia ya han llegado a Bruselas, protagonizando este martes su encuentro con los reyes Felipe y Matilde de Bélgica. Se trata de un viaje relámpago, ya que este mismo 7 de octubre, tras cumplir con su agenda, regresarán a España.

Los soberanos españoles han sido recibidos con honores en el Palacio Real de Bruselas, donde han compartido un cálido saludo por parte de los monarcas belgas entre besos y abrazos. Allí, tras el recibimiento protocolario, está previsto que se lleve a cabo un almuerzo privado entre ambas casas reales.

Para la ocasión, Letizia ha optado por un vestido azul grafito -aunque a simple vista parece un conjunto de blusa y falda- con estampado floral de la colección prefall 2019 de Giorgio Armani y lo ha complementado con tacones sensatos. Mientras, Matilde se ha decantado por un vestido rojo.

Sus planes

Tras la comida, los cuatro monarcas se desplazarán al Bozar, el Palacio de Bellas Artes de Bruselas, para inaugurar formalmente la exposición 'Luz y sombra. Goya y el realismo español', pieza central del festival Europalia España.

La exposición, que dedicará su programación durante varios meses a difundir la riqueza cultural española en Bélgica, reúne obras de Goya y de otros artistas españoles. Estará abierta al público desde mañana y se extenderá hasta enero de 2026. Tras la visita a la exposición, Sus Majestades participarán en la ceremonia de inauguración del festival.

Al final de la tarde, los reyes españoles se despedirán en privado de sus homólogos belgas, con un breve recorrido por el Palacio Real, donde Felipe y Matilde les mostrarán espacios históricos poco conocidos, como galerías de arte menores, que normalmente no forman parte de la agenda pública.

La relación de ambas casas reales

Este viaje confirma la estrecha relación entre las casas reales de España y Bélgica. La última vez que coincidieron públicamente fue en la misa de inicio del pontificado de León XIV en el Vaticano, celebrada el pasado 18 de mayo. Allí, fueron inmortalizados frente a la basílica de San Pedro, donde intercambiaron palabras y confidencias.

De hecho, los dos 'Felipes' se han encontrado en innumerables ocasiones. En 1999, el entonces príncipe de Asturias acudió a la boda de Felipe con Matilde y, cinco años después, fueron los entonces herederos de los belgas quienes asistieron en Madrid al enlace nupcial de Felipe y Letizia.

Asimismo, poco después de ser proclamados reyes -el belga en 2013 y el español en 2014-, ambas casas reales se hicieron visitas mutuas para reforzar su vínculo.