Rocío Molina 07 OCT 2025 - 16:39h.

La actriz y jueza de 'Got Talent' ha mostrado el sujetador-almohada o 'chest pillow' con el que duerme cada noche

Paula Echevarría comparte su transformación física en tres años: "Me sigue pareciendo alucinante"

A la hora de cuidarse, Paula Echevarría tiene buenos hábitos y una dieta equilibrada, pero la jueza de 'Got Talent' también tiene sus propios trucos para retar al reloj biológico y lucir una piel perfecta. La actriz e influencer, de 48 años, ha mostrado ahora un innovador 'sujetador-almohada' que utiliza para dormir y prevenir las llamadas "arrugas del sueño" en el pecho.

La novia de Miguel Torres tenía muy escondido su particular secreto beauty, pero al mostrar en sus redes a sus seguidores cómo es su día a día desde que se levanta hasta que se acuesta, estos han descubierto su 'almohada' para el apoyo del pecho y para prevención de arrugas en el escote.

El verla salir de la cama con esta especie de sujetador acolchado que se quita en el baño ha generado mucha curiosidad. Tanta es así que en el mismo perfil oficial de Instagram de Paula Echevarría ha intervenido una doctora experta, la médico Paloma Borregón, que ha opinado del conocido también como 'chest pillow' que ha popularizado la actriz sin quererlo.

Ante las dudas que ha suscitado la almohada para el pecho de Paula Echevarría que se desconocía, la doctora ha querido dar un consejo a la la propia jueza de 'Got Talent' sobre su buen uso para prevenir las arrugas. "Lo ideal es que te pongas el sujetador para dormir debajo del pijama porque si lo pones por encima las arruguitas que se forman se te pueden quedar marcadas durante tiempo en la piel. Haces muy bien por ponértelo", ha terminado diciendo tras su explicación.

Según la doctora, cuando el pecho se apoya uno sobre otro al recostarnos lateralmente, la piel del centro del escote se pliega y, con el tiempo, esas marcas pueden volverse permanentes. Esto hace que tenga especial interés el truco del 'sujetador-almohada' que se ha popularizado tras esta publicación de la influencer.

Esta especie de corsé que sirve para separar las mamas y evitar que el escote se pliegue pretende que no se marque la línea del canalillo ni tampoco más arrugas con el tiempo. Ideal es para las personas que duermen de lado o boca abajo. Y este se puede encontrar por Amazon a partir de 48 euros para encontrar el equilibrio tan deseado entre comodidad y sujeción de pecho.

Además de la función estética, también este sujetador se recomienda para tener más sujeción durante los periodos menstruales, la lactancia materna o una recuperación postquirúrgica.