Dolly Parton, de 79 años, ha publicado un vídeo para aclarar su estado de salud después de que su hermana levantase las alarmas tras pedir oraciones para ella e incluso cancelar varios conciertos. "¿Te parezco enferma? ¡Estoy trabajando duro aquí! De todos modos, quería tranquilizar a todos, a aquellos de ustedes que parecen estar realmente preocupados, lo cual agradezco", confiesa. "Todavía no he muerto", señala.

Según ‘People’, Parton ha confesado que se siente afortunada de todo el apoyo: "Agradezco sus oraciones, porque soy una persona de fe. Siempre puedo usar las oraciones para cualquier cosa. Pero quiero que sepas que estoy bien".

"Todo el mundo piensa que estoy más enferma de lo que estoy”, bromea Parton

Dolly Parton acalla los rumores sobre su salud un día después de que su hermana Freida les dijera a los fans que había estado “despierta toda la noche orando” por la estrella. La cantante está atravesando algunos problemas de salud, pero destaca que no es nada preocupante: “Últimamente todo el mundo piensa que estoy más enferma de lo que estoy”.

La cantante de '9 to 5' reconoce que algunos de sus problemas de salud están relacionados con la muerte de su marido Carl Dean en marzo. “Cuando falleció, no me cuidé, así que dejé pasar muchas cosas de las que debería haberme ocupado", afirma. Aunque deja claro que ya se ha puesto “manos a la obra” con su médico y está ocupándose de dichas cuestiones.

"No estoy lista para morir"

Parton ironiza sobre la foto que circula en redes creada con inteligencia artificial. En la imagen aparece en su lecho de muerte junto a Reba McEntire. “Si realmente me estaba muriendo, McEntire probablemente no estaría a mi lado”. "Hay muchos rumores volando, pero pensé que, si lo escuchaban de mí, sabrían que estaba bien", le dice a sus preocupados fans. Ella cree que Dios “no ha terminado con ella” porque “no está lista para morir”.

Su hermana también se pronunció al día siguiente de su publicación para destacar que no tenía intención de asustar a nadie: "Simplemente pedí oraciones porque creo firmemente en el poder de la oración. No era más que una hermana pequeña pidiendo oraciones por su hermana mayor".