Celia Molina 29 SEP 2025 - 10:45h.

La estrella del country ha anunciado en sus redes que no podrá comenzar con su residencia en Las Vegas, como estaba previsto

Muere el marido de Dolly Parton a los 82 años: "No hay palabras que describan el amor que compartimos"

La legendaria cantante Dolly Parton, de 79 años, ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que se ha visto obligada a suspender su batería de conciertos en Las Vegas por "problemas de salud". Hace apenas unos días, también tuvo que cancelar su asistencia a un evento celebrado en su propio parque temático, Dollydood, donde iba a inaugurar una nueva atracción, por culpa de una piedra en el riñón que le había provocado "muchos problemas". También a través de sus redes sociales, la estrella del country, especificó que esta dolencia había derivado en una infección y que sus médicos le habían recomendado que hiciera reposo.

La artista pensaba que ya este 28 de septiembre estaría recuperada para poder subirse al escenario y comenzar a ensayar su próxima residencia en Las Vegas, prevista para finales de año, pero no ha sido así. En un nuevo comunicado, Parton ha confirmado que sigue convaleciente y que, por ello, ha tenido que modificar su agenda drásticamente: "Lamentablemente, tendré que posponer mis próximos conciertos en Las Vegas", ha asegurado.

"Solo necesito un poco de tiempo"

"Como muchos de ustedes saben, he estado lidiando con algunos problemas de salud, y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos. No voy a poder ensayar y preparar el espectáculo que quiero que veáis, y el espectáculo que os merecéis ver. Pagáis mucho dinero para verme actuar y quiero estar en mi mejor momento para vosotros. Solo necesito un poco de tiempo", ha añadido la cantante. Por su parte, sus fans han mostrado una absoluta comprensión y le han deseado en Instagram que "se mejore pronto", para poder verla cantar en directo.

Igualmente, Dolly ha aclarado que, aunque ahora no se encuentre bien, no tiene intención de retirarse: "No os preocupéis porque deje el negocio, porque Dios aún no ha dicho nada sobre dejarlo. Pero creo que me está diciendo que reduzca el ritmo ahora mismo para poder estar preparada para más grandes aventuras con todos vosotros", ha concluido, con su característica energía vital.

La serie de seis conciertos que la autora de 'Jolene' iba a dar en Las Vegas, en el Colosseum del Caesars Palace, estaba programada para los días 4, 6, 7, 10, 12 y 13 de diciembre. Ahora, las nuevas fechas para 'Dolly: Live in Las Vegas' son el 17, 19, 20, 23, 25 y 26 de septiembre de 2026, según Ticketmaster. Los poseedores de entradas verán reflejada la nueva fecha en sus pases, aunque también se pueden solicitar reembolsos, según la propia publicación de la cantante.