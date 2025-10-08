Freida Parton ha emitido un comunicado a través de las redes sociales que ha hecho saltar las alarmas sobre la situación de la artista

Dolly Parton cancela sus conciertos en Las Vegas por problemas de salud: "Necesito someterme a algunos procedimientos"

Máxima preocupación por el estado de salud de Dolly Parton. A sus 79 años, la artista se veía obligada a finales de septiembre a cancelar su batería de conciertos de Las Vegas. "Como muchos de ustedes saben, he estado lidiando con algunos problemas de salud, y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos. Solo necesito un poco de tiempo", aseveraba la cantante. Ahora, ha sido su hermana, Freida Parton, quien ha actualizado su estado.

La hermana pequeña de la intérprete de 'Jolene' ha publicado un mensaje en sus redes sociales sobre su situación actual que ha causado un gran revuelo entre los fans de la compositora.

"He estado despierta toda la noche rezando por mi hermana Dolly. Muchos de vosotros sabéis que últimamente no se encuentra muy bien", comienza la misiva.

"Creo firmemente en el poder de la oración, y me he visto impulsada a pedir a todos los que la queréis que seáis guerreros de la oración y recéis por ella", continúa.

Freida señala que Dolly es "fuerte" y muy "querida", y que, "con todas las oraciones, sé en mi corazón que se va a poner bien". "Que Dios te bendiga, mi hermanita Dolly. ¡Todos te queremos!", concluye.

Ante la oleada de mensajes que han inundado la cuenta de Facebook de la familiar de Parton, la propia Freida ha compartido un nuevo mensaje para aclarar cómo se encuentra la compositora.

"Quiero aclarar algo. No era mi intención asustar a nadie ni hacer que pareciera tan grave cuando pedí oraciones por Dolly. Ella ha estado indispuesta y simplemente pedí oraciones porque creo firmemente en el poder de la oración. No era más que una hermana pequeña pidiendo oraciones por su hermana mayor. Gracias a todos por animarla. Vuestro amor realmente marca la diferencia".

Un año complicado para Dolly Parton

La leyenda del country tenía previsto realizar seis conciertos este próximo mes de diciembre en el Caesars Palace de Las Vegas, sin embargo, los ha pospuesto para septiembre de 2026. "No se preocupen de que me retire, porque todavía Dios no ha dicho nada sobre parar", añadió la cantante en el anuncio de la cancelación de los shows.

Este año no ha sido nada fácil para la estadounidense. El pasado mes de marzo fallecía su esposo, Carl Dean, a los 82 años y tras casi seis décadas como marido y mujer. "Carl y yo pasamos muchos años maravillosos juntos. No hay palabras que puedan describir el amor que compartimos durante más de 60 años. Gracias por vuestras oraciones", escribía en su perfil de Instagram.

Se trata de una dolorosa pérdida a la que ha tenido que hacer frente y que ha sacudido por completo su vida desde entonces. De hecho, como forma de rendirle homenaje, lanzó una nueva canción, 'If You Hadn't Been There', en su memoria.

A principios de septiembre, tuvo que suspender su aparición en otro evento en su propio parte temático, Dollywood, también por problemas de salud, en concreto, una piedra en el riñón. "Tenía una piedra en el riñón que me estaba causando muchos problemas, resultó que me había provocado una infección, aseguró.