Rocío Molina 08 OCT 2025 - 12:50h.

El exconcursante de 'GH VIP 3' y Mercy Talavera se han dado el 'sí, quiero' en una ceremonia en la que sus dos hijos han tenido un papel importante

Ganadero, empresario y padre de familia: la vida Israel Lancho, exconcursante de 'GH VIP'

Compartir







Israel Lancho se ha casado por fin con el amor de su vida tras once años de relación y la madre de sus dos hijos, Mercy Talavera. El que fuera concursante de 'GH VIP 3' se han dado el 'sí, quiero' en Badajoz, la tierra del torero en una ceremonia religiosa que ha tenido lugar después de que por la pandemia la pareja tuviera que posponer su enlace. De esta forma, la pareja ha podido poner el broche de oro y sellar su amor en un día que esperaban desde hacía mucho tiempo.

La suya ha sido una boda que se ha hecho de rogar, primero por los nacimientos de sus hijos y después por la pandemia, pero finalmente Israel Lancho y la peruana Mercy Talavera han visto cumplido su sueño. La pareja se ha casa en la catedral San Juan Bautista (Badajoz) y sus propios hijos han tenido un papel fundamental en el enlace al ser los encargados de portar las alianzas, tal como recoge la revista 'Semana' en exclusiva.

"Hace 11 años nos conocimos en Lima y al día siguiente tomando un café en una terraza de Larcomar, te dije que vendrías a vivir a España conmigo. Sonreíste y me miraste como pensando que estaba loco. Y en parte tenías razón, 'loco por ti'. Pero aquí estás", son las palabras con las que el exconcursante de 'GH VIP' anunciaba apenas unos días el acontecimiento tan deseado que iba a vivir y que finalmente ya se ha producido.

PUEDE INTERESARTE Israel Lancho, el torero del papel couché

Canal de Whatsapp de Telecinco

Ese anuncio, que era un avance de lo que iba a ser una bonita historia de amor cuyo fruto son los dos hijos que la pareja tiene, es ya una realidad. Israel Lancho y Mercy Talavera ya pueden gritar a los cuatro vientos que son marido y mujer. La suya ha sido una boda romántica en la que han estado rodeados por sus familiares y amigos más íntimos y cuyo banquete tuvo lugar al aire libre en la finca del torero, 'La Deheseada'.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Esta aparición en la portada de la revista 'Semana' es una excepción que ha hecho Israel Lancho tras el cambio que dio su vida a la salida de la casa de Guadalix de la Sierra. Desde que pasó esa experiencia, el de Badajoz no volvió a los ruedos ni a la televisión. Su vida alejada de los focos se ha centrado en su empresa de ganadería y en su día a día en el campo.

Aunque los toros los ve ahora desde otra perspectiva, la tauromaquia sigue presente a través de homenajes, corridas especiales y ferias. Además, tienen una tienda de alimentos gourmet con todo tipo de productos procedentes del campo. Israel Sancho era un hombre de ruedo que se ha convertido en un hombre de campo muy familiar.

Una vida que se completa con este esperadísimo día de su boda que tanto se ha hecho esperar. Israel Lancho y Mercy Talavera saben que mucho esfuerzo les ha costado cumplir este sueño y ahora esta cita es celebrada por todos e inmortalizada en la portada de la revista 'Semana'.