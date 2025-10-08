El enlace nupcial del conde de Salvatierra y Mirjan dejó numerosas anécdotas que ahora han salido a la luz

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se casan tras una década de relación: las mejores imágenes de la boda

El pasado sábado 4 de octubre tuvo lugar la gran boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en Sevilla. La ceremonia religiosa se celebró en la iglesia del Cristo de los Gitanos, lugar con gran significado para la familia Alba, ya que en ese templo reposan las cenizas de la duquesa de Alba, y la celebración continuó en la finca familiar Las Arroyuelas, en Carmona, donde se reunieron alrededor de 300 invitados, entre familiares, amigos del mundo del arte y la sociedad.

Uno de los momentos más anecdóticos de la velada ocurrió con Alfonso Martínez de Irujo, duque de Híjar, quien entró en el templo mientras aún se celebraba otra boda allí al no estar al tanto del retraso. También había especial interés por quién sería la madrina del novio; finalmente Amina, hija de Cayetano y Genoveva Casanova, desempeñó ese papel.

Asimismo, la presencia simbólica de la duquesa de Alba era evocada constantemente: Bárbara decidió ofrendar su ramo en la capilla donde descansan las cenizas de Cayetana de Alba, un homenaje que no había sido comunicado previamente a Cayetano.

El especial regalo de Eugenia

Ahora, días después del gran día de la pareja, se han revelado más detalles de la boda. En concreto, el insólito regalo que Eugenia le entregó a los novios. Tal y como revela este miércoles 8 de octubre la revista '¡Hola!', el obsequio de la duquesa de Montoro y su marido, Narcís Rebollo, no fue una vajilla, ni obras de arte ni elementos tradicionales, sino una moto con sidecar restaurada.

De acuerdo a su información, se trata de un modelo BMW de mediados de los años 50, restaurado completamente para la ocasión. Como sello distintivo, en la carrocería llevan las iniciales de los novios pintadas en el depósito y también lleva una inscripción ingeniosa: 'Arjona Dukes' -los duques de Arjona en inglés-.

El regalo fue entregado el mismo día de la boda, durante la celebración en la finca. Mientras los invitados disfrutaban del cóctel, los novios fueron llevados a una nave de la finca donde les aguardaba la sorpresa.

El momento ha quedado inmortalizado en las imágenes que la pareja cedió en exclusiva "y de forma desinteresada" a la revista. En varias fotografías se ve a Eugenia y Narcís mostrando la moto a Cayetano y Bárbara, acompañados por su hija Amina y otros familiares.

Problemas familiares

El enlace nupcial ha estado marcado por las relaciones dentro de la Casa de Alba. Eugenia y Cayetano, que durante años habían protagonizado tensiones, decidieron mostrar una imagen pública de complicidad durante el 'sí, quiero', lo que algunos interpretaron como una reconciliación ante la mirada de la prensa.

Jacobo Fitz-James Stuart fue el único de los hermanos de Cayetano que no asistió al enlace debido a la nula relación que tiene con el jinete. Un plantón que, según explicó Eugenia días antes, radicaba en un viaje de trabajo fuera de España.

Sí se personaron Carlos, actual duque de Alba; Alfonso, duque de Aliaga y miembro más discreto de la familia, aunque no al banquete; Fernando, marqués de San Vicente del Barco y en medio de un cáncer; y Eugenia. Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba, también se desplazó al lugar.

La presencia del duque de Alba en la ceremonia de su hermano era una de las grandes incógnitas, y es que la relación entre ambos ha sido de las menos pacíficas debido a los negocios de la familia. Sin embargo, casi toda la familia Alba decidió apoyar a Cayetano en sus nupcias, dejando claro que ahora la realidad de Los Alba es mucho menos convulsa que años atrás.