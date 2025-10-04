Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Gente
Bodas

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se casan tras una década de relación: las mejores imágenes de la boda

Las mejores imágenes de la boda
Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se casanEFE
Compartir

SevillaCayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan han contraído matrimonio este mediodía en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, templo de gran valor sentimental para la familia Alba, ya que allí reposan las cenizas de la duquesa de Alba.

Boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, en directo: los novios ya se han dado el 'sí, quiero'
Boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, en directo: los novios ya se han dado el 'sí, quiero'telecinco.es
PUEDE INTERESARTE

La novia, de 29 años, ha llegado a la iglesia a las 14:00 horas vestida con un traje blanco (un diseño exclusivo de Navascués con homenaje a la Virgen de los Gitanos, a la Casa de Alba y a Sevilla) acompañada de su padre, Javier Mirjan, empresario de origen libanés, en un coche de caballos.

La novia Bárbara Mirjan, ha llegado acompañada de su padre a la Iglesia de los Gitanos
La novia Bárbara Mirjan, ha llegado acompañada de su padre a la Iglesia de los Gitanostelecinco.es
PUEDE INTERESARTE

Cayetano Martínez de Irujo, 62 años, lo ha hecho veinte minutos antes, vestido con el uniforme de gala de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, acompañado por su hija y de su ex, Genoveva Casanova, Amina, madrina del enlace.

Las imágenes de la llegada de los novios
Las imágenes de la llegada de los noviostelecinco.es

Las mejores imágenes de la boda

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan a su salida de la Iglesia de los Gitanos de Sevilla
Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan a su salida de la Iglesia de los Gitanos de Sevillatelecinco.es
Eugenia Martínez de Irujo y su marido Narcís Rebollo
Eugenia Martínez de Irujo y su marido Narcís Rebollotelecinco.es
La novia Bárbara Mirjan, acompañada de su padre, entra en la Iglesia
La novia Bárbara Mirjan, acompañada de su padre, entra en la Iglesiatelecinco.es
Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo, recién convertidos en marido y mujer
Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo, recién convertidos en marido y mujertelecinco.es
Bárbara Mirjan da el 'sí, quiero' a Cayetano Martínez de Irujo: ¿ostentará algún título nobiliario tras la boda?
Bárbara Mirjan da el 'sí, quiero' a Cayetano Martínez de Irujo: ¿ostentará algún título nobiliario tras la boda?telecinco.es
CURRO ROMERO Y EUGENIA MARTÍNEZ DE IRUJO
CURRO ROMERO Y EUGENIA MARTÍNEZ DE IRUJOLeandro Wassaul
Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart
Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James StuartRAUL TERREL
Curro Romero y Carmen Tello llegan a la Iglesia de los Gitanos
Curro Romero y Carmen Tello llegan a la Iglesia de los Gitanostelecinco.es
Olivia de Borbón y su marido, Julian Porras
Olivia de Borbón y su marido, Julian Porrastelecinco.es
Temas