Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan han contraído matrimonio

Boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, en directo: los novios ya se han dado el 'sí, quiero'

SevillaCayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan han contraído matrimonio este mediodía en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, templo de gran valor sentimental para la familia Alba, ya que allí reposan las cenizas de la duquesa de Alba.

La novia, de 29 años, ha llegado a la iglesia a las 14:00 horas vestida con un traje blanco (un diseño exclusivo de Navascués con homenaje a la Virgen de los Gitanos, a la Casa de Alba y a Sevilla) acompañada de su padre, Javier Mirjan, empresario de origen libanés, en un coche de caballos.

Cayetano Martínez de Irujo, 62 años, lo ha hecho veinte minutos antes, vestido con el uniforme de gala de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, acompañado por su hija y de su ex, Genoveva Casanova, Amina, madrina del enlace.

