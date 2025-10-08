La esposa del respetado artista ha cumplido 60 años de vida, y lo hace respetando esa discreción que la caracteriza desde hace 30 años

Miranda Rijnsburger, la mujer de Julio Iglesias, acaba de cumplir 60 años, una cifra redonda que en ella se traduce en discreción absoluta pese a la fama que la rodea desde hace más de tres décadas.

Nacida en Leimuiden, un pequeño pueblo de Países Bajos, Miranda ha llegado a esta edad manteniéndose fiel a sí misma: elegante, reservada y con un aura de lujo silencioso que ha logrado conservar en medio del foco mediático que inevitablemente conlleva ser la esposa de uno de los artistas españoles más conocidos del mundo.

La historia de amor de Julio Iglesias y Miranda

La historia de su relación con Julio Iglesias comenzó hace más de 30 años, con ese encuentro en un aeropuerto de Yakarta en 1990 que muchos calificaron entonces de flechazo.

Por aquel entonces, Miranda era modelo y tenía unos 25 años, mientras que Julio ya se encontraba en la cúspide de su carrera, una fama que la joven había observado desde cierta distancia. Sin pensarlo, le propuso ir a verlo cantar esa misma noche. Ella dudó, luego accedió, y poco después aceptó acompañarle de gira. No se han separado desde entonces.

Julio ha hablado de Miranda como "la mujer que más quiero y he querido en toda mi vida, la más importante de todas", confesó el intérprete de 'Un día tú, un día yo' a la revista '¡Hola!' en 1997.

Fueron 20 años de noviazgo y cinco hijos en común: Miguel Alejandro, Rodrigo, las gemelas Victoria y Cristina, y Guillermo. En 2010 decidieron darse el 'sí, quiero' en una ceremonia íntima en la finca Cuatro Lunas, en Marbella, rodeados únicamente por sus hijos.

"Mami, feliz cumpleaños, no sabía cuando era joven que podía encontrar una persona como tú. Has hecho de mi vida un camino fácil y yo siempre he andado por caminos difíciles. Te amo. Julio", escribía el artista hace 10 años en las redes sociales sobre su esposa.

Su vida actual

Ahora, a sus 60 años, la vida de Miranda es la de alguien que, pese a la popularidad que le rodea, ha querido proteger su espacio. Vive principalmente en Indian Creek, una pequeña isla de Miami a la que solo se accede por un puente vigilado las 24 horas del día y en la que permanece rodeada de vecinos de la talla de Ivanka Trump o Jeff Bezos, entre otras personalidades famosas.

También reside en algunas ocasiones en Marbella, donde la familia conserva la finca en la Costa del Sol. Ha preferido siempre mantenerse al margen de los titulares, conceder muy pocas entrevistas, evitar escándalos e incluirse lo justo en la vida pública.

Miranda ha dedicado buena parte de su vida a la crianza de sus hijos, siendo esta su máxima prioridad. En sus últimas apariciones públicas -contadas, como ella prefiere- suele estar acompañada por parte de sus hijos.

El verano del año pasado, por ejemplo, se la vio en su finca de Marbella disfrutando de un plan familiar con varios de sus hijos. Y, este verano, regresó a la finca Las Cuatro Lunas, en la sierra de Ojén, donde se asentó durante algunos días, siendo su habitual refugio estival.

Asimismo, y muy de vez en cuando, son las gemelas quienes publican alguna foto de su progenitora en las redes sociales. Ella, por su parte, cuenta con una cuenta privada en Instagram a la que solo tienen acceso 300 personas.

Este 2025, ha tenido mucho que celebrar junto a su popular marido: sus 35 años de relación, sus 15 como marido y mujer, los 18 años del benjamín de la familia, y ahora las seis décadas de la propia Miranda.