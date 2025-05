Enrique Iglesias ha alcanzado 50 años de vida, y esta nueva década llega en un momento muy especial para el cantante

Detrás del artista, Enrique Iglesias ha formado una familia con Anna Kournikova que ha hecho de la discreción su escudo

MadridEnrique Iglesias acaba de cumplir 50 años. Medio siglo de vida para el artista que decidió, hace tiempo, caminar a su ritmo, sin prisa, intentando alejarse de los escándalos que rodean a su familia y sin el ruido que suele acompañar a quienes alcanzan la fama.

Detrás del cantante, el hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler ha formado una familia que ha hecho de la discreción su escudo. Enrique lleva más de dos décadas al lado de Anna Kournikova, la extenista rusa que cambió las pistas por la privacidad. Con ella ha formado una de las parejas más estables -y más enigmáticas- del espectáculo.

Tienen tres hijos: los mellizos Lucy y Nicholas, y la pequeña Mary. Viven alejados del foco mediático en una lujosa pero tranquila residencia en la isla Indian Creek, en Miami, protegidos de los flashes y los titulares. Se trata de una de las zonas más caras de la ciudad y en la que conviven con otros rostros conocidos, como Ivanka Trump, Gisele Bündchen, Jeff Bezos o el propio intérprete de 'Soy un truhán, soy un señor".

La salud de Anna Kournikova

Pero en los últimos meses, un detalle ha llamado la atención: a principios de año, Anna fue vista en silla de ruedas, con una bota ortopédica y un dedo vendado, en un centro comercial. Nadie dio explicaciones. Llevaba dos años sin asistir a ningún evento público, por lo que su reaparición no pasó desapercibida.

Las redes no tardaron en especular, los tabloides se encendieron, y muchos medios relacionaron ese problema de salud con el leitmotiv de su abandono del tenis profesional en 2003, con apenas 21 años. Nada más allá de la realidad.

Finalmente, fue Isabel Preysler quien reveló lo que había sucedido: "No ha sido nada, solo un golpe en el pie. Es un pequeño esguince sin importancia, pero ya sabes lo que duele", confesó a la revista '¡Hola!', tranquilizando así a los curiosos.

Sin embargo, no se conoció el origen del esguince. Tampoco se ha desvelado cómo se encuentra ahora, dejando un halo de misterio en torno al estado de salud de la esposa de Iglesias. La familia no ha ofrecido más detalles. Y, fiel a su estilo, Enrique tampoco ha hecho declaraciones, dejando claro que su refugio sigue siendo su casa, sus hijos, su rutina fuera del escenario. Un escenario al que está a punto de volver a subirse.

Su inminente regreso a España

El próximo julio, el Estadio de Gran Canaria será testigo de algo más que un concierto. Será una especie de homenaje, de celebración y, para muchos, de redención. Enrique Iglesias ha elegido ese festival, el Granca Live Fest, que tendrá lugar entre el día 3 y 5 de julio, como el único lugar de Europa en el que se subirá a un escenario este año. Y eso no es casual.

No pisaba un escenario español desde 2019. Desde entonces, ha preferido giras selectas por América, colaboraciones esporádicas, y una vida en la sombra que pocos conocen. El reencuentro con su país, con su gente, será más que simbólico. Un gran reto con el que Enrique quiere cerrar un círculo, ofrecer un espectáculo inolvidable y, tal vez, reconciliarse con ese público que lo vio crecer.

Así, este 2025 no es solo un año muy especial para Enrique por su 50º cumpleaños. También porque marca su regreso a España y porque en noviembre conmemorará 30 años desde el lanzamiento de su primer álbum, que incluye éxitos como 'Experiencia religiosa' y 'Por amarte'.

Fue hace un año cuando anunció que no grabaría más álbumes. Que lo suyo, a partir de ahora, sería disfrutar del directo, de la conexión con el público, dejando atrás los estudios y los lanzamientos globales. Aunque no se aleja del todo de la industria. Se deja ver en galas puntuales y sigue siendo una figura de culto para millones de fans que no olvidan lo que significó escuchar 'Bailando', 'Hero' o 'Cuando me enamoro' por primera vez.

