Lydia Lozano se rompe al compartir el estado de salud su marido: "Menos mal que hemos llegado a tiempo"

La televisiva se ha ausentado del programa de hoy de '¡De Viernes!' por la operación a la que se ha sometido su marido

De cómo se conocieron a sus dos bodas: cronología de la relación de Lydia Lozano y su marido Charly

Compartir







Esta semana conocíamos la noticia de que Charly, el marido de Lydia Lozano, no atraviesa un buen momento de salud. Sin embargo, la televisiva ha desvelado en '¡De Viernes!' qué es lo que le ha ocurrido exactamente. "Después de varios meses que hemos tenido complicaciones con la espalda de Charly, el martes lo han operado de urgencia. Sigue en el hospital", comparte como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

Por esta razón, este viernes Lydia Lozano pasa de ser colaboradora a sentarse en la silla de los entrevistados. La periodista contará con la audiencia del programa de Bea Archidona y Santo Acosta las últimas novedades del estado de salud de su marido.