El arquitecto y la periodista, que regresa a Telecinco en '¡De viernes!', se casaron por la Iglesia en junio de 1990

¡Día grande en Telecinco! La reina de la prensa del corazón, Lydia Lozano, vuelve por todo lo alto a nuestras pantallas con el estreno de la nueva temporada de '¡De viernes!'. Para celebrar este regreso triunfal, qué mejor que sumergirnos en su mayor éxito personal: su sólido matrimonio con el arquitecto Carlos García-San Miguel y Rodríguez de Partearroyo, conocido como Charly.

Lydia salía en los 80 con un amigo de su marido

La chispa entre Lydia y Charly saltó a mediados de los 80 en una cena que cambió sus vidas. Lydia, entonces una joven periodista, fue invitada casi por casualidad a casa de la familia de Charly. En ese momento, ella salía con un amigo cercano del arquitecto, pero esa relación ya estaba en declive. Cuando Charly abrió la puerta, vestido con unos pantalones y unas zapatillas verdes que captaron la atención de Lydia, la magia fue instantánea. “Contó cómo hacía los chipirones en su tinta de una manera que me hacía reír hasta las lágrimas, ¡era divertidísimo!”, recuerda la canaria.

La conexión fue mutua y fulminante. Solo 24 horas después, Charly llamó a Lydia para quedar, y ella no lo dudó: había encontrado al hombre de su vida. Rompió con su novio de entonces y se lanzó a una historia de amor que sigue en activo tres décadas después. “Charly es mi mejor amigo, mi amante, mi marido. Esa confianza no todo el mundo la tiene”, confesaba Lydia en Diez Minutos en 2022. La pareja decidió no tener hijos, una elección consciente que refuerza su unión. “No he sentido esa necesidad. Él hubiera querido, pero me dijo que no, y me volví a enamorar”, explicó con sinceridad.

Una boda caótica pero inolvidable

El 22 de junio de 1990, Lydia y Charly sellaron su amor en una boda llena de anécdotas que hoy recuerdan con risas. Resulta que Charly, tras una épica despedida de soltero, llegó media hora tarde a la Iglesia de San Jorge, en la calle Padre Damián de Madrid. "Mi padre me decía: 'pero, ¿tú crees que va a venir?'", recuerda ella. Pero aquello no fue todo: a tres días del enlace, el sacerdote original se dio de baja por un imprevisto, obligando a la pareja a buscar un nuevo oficiante en las Páginas Amarillas. Y, como si fuera poco, al visitar una iglesia para cerrar los detalles, Charly pisó mal y ambos casi terminan “escayolados” antes de la ceremonia. “Estaba tan nerviosa que dije: 'Yo, Charly, te quiero a ti, Lydia…'”, bromeó ella, recordando su lapsus en los votos.

Una reboda exótica

En 2015, Lydia y Charly celebraron sus 25 años de matrimonio con una reboda espectacular por el rito tailandés en un restaurante asiático que frecuentan habitualmente. Rodeados de más de cien invitados, todos vestidos de blanco por deseo expreso de Lydia, la pareja revalidó su amor en una fiesta inolvidable. Para tan importante acontecimiento Lydia lució una túnica de seda naranja con escote asimétrico, diseñada por su modista de confianza, que complementó con un ramo a juego y una flor violeta en su pelo suelto, “al estilo Brigitte Bardot”.

Momentos difíciles

La relación de Lydia y Charly ha superado pruebas de fuego, desde las polémicas mediáticas de ella hasta momentos personales complicados. Charly, un arquitecto jubilado de una familia prestigiosa, siempre ha sido su pilar, manteniéndola “con los pies en el suelo”, como ella misma reconoce. Aunque prefiere mantenerse alejado de los focos, Charly protagonizó un momento inolvidable cuando Lydia le dedicó un momentazo en 'Mira Quien Salta'. El emocionante “¡Por Charly!” cuando caía desde el trampolín es historia de la televisión.

Entre los momentos más difíciles, destacan los problemas de salud de Charly, como su operación por una hernia lumbar en 2019, cuando Lydia lo cuidó con devoción, describiendo las curas como “una prueba de amor”. La pareja también enfrentó unida la pérdida del hermano de la periodista, el catedrático en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid Jorge Lozano, por COVID-19 en 2021 y la muerte de su madre, Sol Hernández, en 2025.

Una vida en común

La periodista tiene claro el secreto de su éxito sentimental: libertad, respeto y evitar la rutina, dijo en un podcast recientemente. La pareja vive en un chalé de lujo en Ciudad Jardín Alfonso XIII (Madrid), donde organizan fiestas con amigos.