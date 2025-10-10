La hija de Paul Newman combinó su carrera artística con una intensa labor filantrópica centrada en la educación y la prevención de adicciones

Dirigió el Centro Scott Newman, testificó ante el Congreso y presidió la Fundación de la Industria del Entretenimiento en EE. UU

Susan Kendall Newman, actriz, productora y activista social, ha fallecido a los 72 años. La hija de Paul Newman murió el 2 de agosto por complicaciones de salud, aunque la familia comunicó la noticia recientemente.

En su carrera destacó por su interpretación de una fan de los Beatles en 'Locos por ellos' (1978), de Robert Zemeckis; su participación en Broadway en 'We Interrupt This Program'... (1975); y su trabajo como productora en la película televisiva 'La caja oscura' (1980), protagonizada por su madrastra Joanne Woodward y dirigida por su padre. El filme obtuvo cuatro nominaciones a los premios Emmy. También fue nominada a los Grammy como mejor productora de disco de palabra hablada para niños, gracias a una serie de audiolibros de literatura clásica.

Compromiso social y legado familiar

Hija del primer matrimonio de Paul Newman con Jackie Witte, celebrado en Cleveland en 1949, Susan fue la segunda de tres hijos: Scott, Susan y Stephanie. Tras el divorcio en 1958, el actor se casó al día siguiente con Joanne Woodward, con quien tuvo otras tres hijas: Elinor, Melissa y Claire.

La muerte de su hermano Scott en 1978, víctima de una sobredosis, marcó profundamente a la familia. A raíz de esa tragedia, Paul Newman fundó el Centro Scott Newman para la prevención del abuso de drogas, donde Susan comenzó a trabajar en 1980 hasta llegar a ser directora ejecutiva. Su labor la llevó a exponer ante el Congreso de Estados Unidos como experta en adicciones, además de colaborar con el Centro Betty Ford, especializado en el tratamiento de drogodependencias.

A lo largo de su vida, combinó su experiencia en el cine con su compromiso filantrópico. Uno de sus programas más destacados invitaba a estudiantes adolescentes a crear anuncios televisivos para prevenir el consumo de drogas, que se emitieron a nivel nacional.

También presidió la Fundación de la Industria del Entretenimiento y fundó una consultora dedicada a asesorar a agencias gubernamentales, empresas y organizaciones sin ánimo de lucro en el desarrollo de programas de prevención, divulgación y recaudación de fondos. En sus últimos años, centró su trabajo en la educación, la justicia juvenil y el acceso a la salud.