Celia Molina 07 OCT 2025 - 10:59h.

Según el Departamento de Seguridad Pública local, la influencer murió en un accidente "por no llevar el cinturón de seguridad"

Además de ser conocida por el contenido que subía a las redes, Rafael a también fue novia de la jugadora de fútbol Kerolin Nicoli

La prensa brasileña ha reportado la muerte de la influencer Rafaela Del Bianchi, expareja de la futbolista Kerolin Nicoli, delantera del Manchester City, en un accidente de tráfico. El siniestro tuvo lugar en la autopista Lix da Cunha, en São Paulo, donde volcó el vehículo en el que viajaba. Según informa el Departamento de Seguridad Pública de São Paulo, Rafaela, que iba en el asiento del acompañante, "no llevaba puesto el cinturón", por lo que salió "despedida del coche" y murió en el acto. Con ella iba una amiga, que era la persona que conducía y que, al sí llevar puesto el sistema de seguridad, se encuentra herida, pero "logró salvar su vida".

Además de ser conocida por hablar de su vida en las redes sociales, esta influencer ganó mucha notoriedad durante su relación con la futbolista del 'Manchester City' Kerolin Nicoli. Aunque el vínculo sentimental entre ambas mujeres había terminado, mantenían el cariño que se tenían. Por ello, al enterarse de la trágica noticia, la jugadora le dedicó a su exnovia unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram:

"Eres lo que más amé en la Tierra"

"Aunque sabemos que un día la vida terminará, nunca estamos preparados para perder a alguien. Hoy el cielo ganó un pedazo de lo que más amé en la Tierra. Me duele saber que ya no puedo abrazarte, pero te siento en cada silencio, en cada buen recuerdo. Nada borrará lo que vivimos. Nuestro amor no termina aquí, solo se ha mudado", dijo, completamente afligida.

Desde que Rafaela murió, la futbolista no ha cesado de publicar fotografías y vídeos en las que salen juntas y en las que continúa profesándole el amor que le tenía: "El cielo está de fiesta ahora mismo, te amo y te amaré por siempre. Gracias por ser una luz en los momentos en los que más lo necesitaba", concluía Nicoli, asegurando que no "entiende el plan de Dios", al haberse llevado tan pronto a la joven brasileña. Sus palabras han provocado miles de reacciones, donde los fans de la jugadora le envían sus más sentidas condolencias.