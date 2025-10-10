Lorena Romera 10 OCT 2025 - 16:07h.

La exconcursante de 'Supervivientes' reaparece con los labios cosidos tras realizarse varias cirugías en el rostro en una misma operación

La Pelopony pasa siete horas en el hospital: tiene una lesión neurológica tras su operación

Compartir







La Pelopony ha dejado a sus seguidores impactados con las imágenes que ha compartido tras someterse a una nueva operación estética en Estambul, Turquía. Yolanda Gallardo Barrero, de 39 años, exconcursante de 'Supervivientes' y cantante, ha salido de quirófano con los labios cosidos tras someterse a una cirugía múltiple en el rostro.

Aunque no puede mover la boca, que la tiene vendada y cosida, la cantante ha tratado de articular palabra en unos vídeos que han generado un gran impacto entre sus fans. "Hola, chicos, ya me he operado", se puede llegar a entender que dice, aunque no mueve un ápice ninguna de sus facciones.

PUEDE INTERESARTE La Pelopony revela cuánto dinero le ha costado la operación en Turquía

Desde la camilla del hospital, todavía ingresada, La Pelopony se graba un primer plano del rostro para que sus seguidores puedan ver el resultado inmediato de su cirugía estética, para la que han requerido coserle los labios. Tal y como cuenta, está con una vía intravenosa mediante la que le están suministrando el antibiótico pertinente. Pese a eso, se encuentra bastante dolorida.

PUEDE INTERESARTE La Pelopony y su infierno tras despertarse de la operación múltiple de cara

"Ha empezado a dolerme un montón porque se me ha ido la anestesia", cuenta. De las opciones que valoraban para este impactante cambio físico, finalmente la exconcursante de 'Supervivientes' ha optado por hacérselo "todo".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Además del procedimiento en los labios, la cantante se ha sometido también a una blefaroplastia, una intervención que se realiza para rejuvenecer los párpados, eliminando el exceso de piel, grasa y/o músculo de los párpados superiores e inferiores para corregir la flacidez. "Ojalá todo esto valga la pena", señala la influencer, que no es la primera vez que se somete a una intervención estética de este calibre.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El antes y el después de La Pelopony

A principios de 2024, la artista viajaba a Turquía -su país de confianza para estas cirugías- para someterse a seis cirugías en una: dos liftings (papada, pómulos), el cat-eye, el brow-lift, la blefaroplastia, y la rinoplastia. Una operación que terminaba complicándose hasta el punto de llegar a temer por su vida (y que terminó provocándole una lesión neurológica).

"Me desperté ciega, sin poder ver y sin poder respirar. Sentía que me moría. No podía respirar por la nariz y la boca la tenía muy inflamada. No la podía abrir para respirar", contaba en ese momento, que aseguraba que si pudiese volver atrás no hubiese pasado por quirófano. Sin embargo, más de un año y medio después, La Pelopony ha repetido la experiencia y ha vuelto a dejar impactados a sus seguidores con esta imagen con los labios cosidos.