Amancio Ortega despide a su suegra, María Marcote, fallecida a los 96 años en La Coruña

La suegra de Amancio Ortega, fallecida en A Coruña a los 96 años, ha sido despedida en San Cristóbal das Viñas

María Marcote López era la madre de Flora Pérez, la segunda esposa del magnate gallego y fundador de Inditex

La familia del fundador de Inditex, Amancio Ortega, se encuentra afrontando uno de los momentos más difíciles de sus vidas tras el fallecimiento de su suegra, María Marcote López, este pasado jueves, 9 de octubre, a los 96 años en A Coruña, ciudad en la que residía desde hace ya un tiempo. María era madre de Flora Pérez, segunda esposa del magnate gallego, y abuela de Marta Ortega.

La muerte de María Marcote, oriunda del municipio coruñés de Aranga, ha supuesto un duro revés para el entorno familiar, el cual es conocido por su discreción y por la fuerte unión que mantienen entre sus miembros.

Enterrada en San Cristóbal das Viñas

Según la información adelantada por Look y confirmada por Vanitaris, el velatorio se ha celebrado en el tanatorio Albia y el funeral ha tenido lugar este sábado en la parroquia de San Cristóbal das Viñas, en la provincia de A Coruña, donde posteriormente ha recibido sepultura.

Hasta el momento, ningún miembro de la familia ha realizado declaraciones públicas ni ha emitido comunicados, aunque diversos medios locales y allegados han transmitido sus condolencias de manera privada.

María Marcote y su marido, Manuel Pérez Maceiras, del que era viuda desde 2019, quien también falleció a los 96 años, tuvieron ocho hijos, varios de los cuales están vinculados profesionalmente a la compañía de su cuñado, apunta el diario La Razón.