Marta Ortega ha pasado mucho años aprendiendo de su padre el trabajo que ahora desempeña

¿A cuánto asciende el patrimonio de Marta Ortega? Su sueldo y sus propiedades

MadridMarta Ortega se ha convertido en una de las mujeres más conocidas del país, principalmente gracias a su labor al frente de la empresa familiar, puesto que de su vida personal tan solo se conocen los detalles que ella comparte. Al lado de Carlos Torretta parece haber encontrado la felicidad y la calma, formando una gran familia.

Después de su multitudinaria boda con el hijo del diseñador, un evento que reunió a lo más granado de la sociedad mientras resguardaba la intimidad de la pareja por ser un evento completamente blindado, Marta siguió con su vida, con su trabajo y sus rutinas, aunque también ha tenido tiempo para invertir en una familia que ya es numerosa.

Fruto de su primer matrimonio nacía Amancio, pero junto a Carlos ha tenido dos hijos más, Matilda y Manuel. Con todos se deja ver de vez en cuando, sobre todo para disfrutar de lo que parece ser una pasión familiar, la hípica.

Marta Ortega más allá de Inditex, así es la heredera del imperio

No hay duda de que Marta Ortega es una figura clave en el mundo de la moda, no solo por la posición que ocupa empresarialmente, también porque los estilismos que escoge en cada una de sus apariciones públicas tienden a agotarse poco tiempo después, sobre todo aquellos que selecciona para fiestas o encuentros un poco más relajados.

En su día a día prefiere escoger ropa que le ayude a sentirse confortable y el color negro es el que más abunda en su armario. En eventos suele llevar el cabello suelto, pero durante su jornada laboral lo suele llevar recogido, cuida su estética, como su manicura, para que siempre luzca perfecta, aunque sencilla. Sin embargo, la moda y el cuidado personal es tan solo uno de los aspectos a los que presta atención en su vida, hay más.

Los caballos son otro de sus grandes amores, llegó a competir durante un tiempo, pero ahora disfruta los concursos ecuestres desde la barrera, citas a las que suele acudir con su marido y sus hijos. Es también una gran aficionada a viajar, algo que hace siempre que tiene ocasión, pero también disfruta de hobbies más tranquilos, como la lectura. Es amante del arte, la fotografía y el cine.

No obstante, por muchas aficiones que tenga, ella tiene claro que lo más importante siempre será su familia, algo que ha dejado ver en las escasas entrevistas que ha concedido a lo largo de su vida. Gracias a ellas también se sabe que gran parte de su vida y sus rutinas gira en trono a sus hijos, a poder llevarles al colegio antes de comenzar sus rutinas en la oficina, donde suele comer cuando tiene un poco de tiempo entre reuniones.

Ella ha crecido en los negocios viendo a su padre dirigir su imperio y ahora que ella es cabeza de la empresa familiar, ha querido poner en práctica lo aprendido, pero aportando su propio estilo de liderazgo, opta por un enfoque colaborativo y accesible, nada autoritario. Bajo su mando, la empresa ha colaborado con grandes diseñadores y ha apostado por la sostenibilidad más que nunca.