La modelo Eugenia Silva ha enviado un mensaje a sus seguidores en plena recuperación de una intervención quirúrgica. En el texto, publicado en su perfil de Instagram, comienza diciendo que "os he echado de menos… Ese cariño que me regaláis cada día es algo muy especial, y estos días de silencio también me han hecho sentirlo".

La madrileña, que ha compartido unas imágenes en las que se le ve en el hospital, explica que "hace unos días me operaron por unas lesiones debidas a una artrosis severa en la cadera. Me han puesto una prótesis de titanio".

Y añade que "era necesario. El dolor ya no me permitía seguir con mi ritmo habitual. Este mes de septiembre ha sido especialmente retador".

La mujer de Alfonso de Borbón y Yoldi asegura que "no es fácil asumir algo así, sobre todo cuando tu carrera está tan ligada a la imagen, al movimiento, al cuerpo en acción… O porque muchas veces asociamos este tipo de intervenciones a etapas más avanzadas de la vida".

"Pero aquí estoy. Cuidándome. Escuchándome. Y entendiendo que estar bien también es esto: parar", apunta la empresaria, de 49 años.

Para finalizar la publicación, Eugenia Silva señala: "Gracias por estar cerca también en estos momentos y gracias al Doctor Novoa, la Doctora Ruiz y todo el equipo de la Clínica Cemtro en Madrid. Os iré contando, desde casa, cómo va evolucionando esta nueva etapa".