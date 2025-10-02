Claudia Barraso 02 OCT 2025 - 19:34h.

Cara Delevingne se ha hecho viral tras ser grabada con mucho enfado tras no ser reconocida en el desfile de Stella McCartney

Los 'looks' de los famosos en el desfile de Dior en la Semana de la Moda en París: Charlize Theron, Johnny Depp o Jennifer Lawrence

La Semana de la Moda en París está dejando imágenes muy icónicas. Desde la nueva tendencia de Rosalía de teñirse los pelos de la axila a una furiosa Cara Delevingne que no supo disimular su enfado cuando se vio obligada a esperar como cualquier persona en la fila. No le dejaron pasar al desfile de Stella McCartney, nadie la reconoció.

El ’look’ que eligió la actriz y modelo tampoco ayudó mucho. Parecía que iba de incognito. Llevaba puesto una camiseta negra de manga corta y unas gafas de sol, que aparte de cubrirle gran parte de la cara, eran muy oscuras. La inglesa no estuvo de acuerdo con tener que esperar en la fila donde se encontraba el resto de gente que no es famosa. De hecho, su presencia captó la mirada de muchos de sus fans que sí la reconocieron, pero su gesto indicaba que no estaba por la labor de pararse a saludar o a hacerse fotos.

Sin duda, el cabreo de la modelo de 33 años era inconfundible. Por si fuera poco, además de pararla la pidieron un documento que acreditase su invitación al evento. A lo que ella contestó de mala manera: "Vale, solo voy a entrar, esto es una locura”. Cansada de esperar en la fila, se levantó la cabeza y dijo. “¿Puedo entrar? Cuando la chica de seguridad reconoció los ojos de la estrella inmediatamente le pidió perdón y le dejó pasar. Todo eso no fue más que una anécdota. Pero la cara de la modelo al tener que esperar durante unos minutos es lo que se ha hecho viral en redes sociales.

El cabreo de Cara al pasar el cordón de seguridad

En las imágenes que han sido compartidas a través de un perfil de ‘TikTok’ se ve como Cara intenta avanzar poco a poco entre la gente. Cada vez más agobiada se dirigió hacia la encargada de revisar las acreditaciones y se levantó las gafas. Una vez le reconoció, pasó el cordón de seguridad todavía enfadada. Con un gesto más relajado apareció en el evento donde ya saludó a las cámaras con las gafas de sol puestas.

Después de este mal entendido por el que los responsables pidieron perdón a la modelo, Cara se cambió de ‘outfit’ y se puso un abrigo largo para unirse al resto de invitados que estaban ya sentados en su sitio. Fueron momentos muy tensos para la actriz, ya que todo el mundo pudo reconocerla menos los de seguridad.