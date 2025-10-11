Karolina Krzyzak, 'influencer' polaca de 27 años, ha muerto en su hotel de Bali

La 'influencer' pesaba tan solo 22 kilos y basaba su dieta exclusivamente en frutas

Luto en las redes sociales y en la comunidad digital tras conocerse el fallecimiento de la 'influencer' Karolina Krzyzak. La joven polaca ha fallecido a sus 27 años en un hotel de Bali, donde residía de forma temporal. Según han informado medios de comunicación polacos gracias al testimonio de amigos y allegados de la joven, Karolina Krzyzak habría fallecido tras sufrir un cuadro severo de desnutrición asociado con una dieta frugívora. Es decir, basada exclusivamente en frutas.

Al parecer, la joven llevaba practicando desde hace años esta práctica alimenticia que podría haberle causado la muerte. Su cadáver fue hallado en su habitación de hotel. Fueron varios amigos suyos los que dieron la voz de alarma al no poder contactar con ella durante días. Al recibir la denuncia, los trabajadores del hotel entraron en su habitación y encontraron el cuerpo sin vida de la joven polaca de 27 años.

Investigan la muerte de la influencer Karolina Krzyzak

Precisamente, algunos trabajadores del establecimiento advirtieron antes de su muerte que la 'influencer' apenas salía de su habitación y que su apariencia era sumamente frágil: piel muy pálida, huesos marcados, y movilidad muy limitada. En el momento de su muerte, su peso rondaba los 22 kilogramos, según las informaciones que circulan en medios polacos.

Debido a su frágil estado, varios trabajadores del hotel le ofrecieron asistencia médica. Sin embargo, Karolina Krzyzak declinó estas muestras de ayuda y continuó con su dieta basada exclusivamente en frutas.

Aunque aún no se ha dado un dictamen definitivo sobre la causa exacta de la muerte, las autoridades locales de Bali han iniciado una investigación que incluye exámenes forenses y entrevistas con personas cercanas al entorno de Karolina.

A falta de una causa oficial, las hipótesis apuntan a que la desnutrición severa fue el desencadenante principal, en combinación con posibles problemas psicológicos.

Reacción a la muerte de Karolina Krzyzak

La noticia de su muerte ha corrido rápidamente entre sus seguidores, generando consternación y amplios debates sobre los peligros de las dietas extremas, así como sobre la influencia de los elogios al cuerpo extremadamente delgado.

Organizaciones especializadas en trastornos alimentarios han aprovechado la muerte de Karolina Krzyzak para hacerse eco del caso y advertir de los peligros de los trastornos alimenticios. Los diagnósticos como anorexia o trastorno por restricción severa de alimentos son los más letales dentro de las enfermedades psiquiátricas, y, además, la exaltación de la delgadez en redes sociales puede ser un agravante.

Los expertos recalcan que cuando una persona lleva al extremo una dieta tan estricta sin ningún tipo de supervisión médica, las complicaciones pueden multiplicarse: fallo de órganos, desequilibrio metabólico, edema, debilidad extrema, e incluso reacciones cardiacas súbitas.

La muerte de Karolina Krzyzak deja un vacío para quienes la conocían y, a su vez, se convierte en un caso simbólico: un ejemplo extremo de cómo el ideal de “delgadez” promocionado en algunas comunidades digitales puede terminar causando pérdidas humanas irreparables.