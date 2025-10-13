La empresaria y el primo de Tamara Falcó contrajeron matrimonio en 2022 y un año después dieron la bienvenida a su primera hija

Isabelle Junot y Álvaro Falcó están de enhorabuena. Los marqueses de Cubas han anunciado este lunes 13 de octubre que están esperando su segundo hijo juntos.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria ha desvelado la buena nueva junto al siguiente mensaje: "Breaking news… coming soon. ¿Qué será? ¿Girl or boy?".

La influencer y nutricionista ha publicado un carrusel de tres fotografías: en la primera aparece cubriéndose la tripa con un periódico, y en las siguientes deja entrever su estado avanzado de embarazo.

La publicación no ha tardado en llenarse de mensajes de sus seguidores. Entre los comentarios destaca el de Tamara Falcó, prima de Álvaro: "Bravooooo", ha escrito acompañado de corazones. Isabelle ha elegido un look muy casual para el anuncio: jeans amplios y top blanco que deja entrever su vientre.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha desvelado detalles sobre el sexo del bebé ni la fecha probable del parto, aunque se espera que sea a mediados de 2026.

Su historia de amor

La noticia llega en un momento dulce para la pareja. Su primera hija, Philippa, nació el 11 de junio de 2023. En aquel momento, la creadora de contenido expresaba su emoción al ver que su hija guardaba tanto parecido con su abuelo materno Philippe -de quien recibió su nombre- como con su abuela paterna.

Poco después del nacimiento de Philippa, se enfrentaron a uno de los momentos más dolorosos de su vida: el fallecimiento de la madre de Álvaro, Marta Chávarri, en julio de 2023.

La historia de amor de Isabelle y Álvaro comenzó en 2016, durante una estancia en Gstaad, Suiza, según relatan. Fue un encuentro fortuito, pero no fue hasta dos años más tarde, en Madrid, cuando decidieron llevar su relación al siguiente nivel.

La pareja contrajo matrimonio el 2 de abril de 2022 en el Palacio de Mirabel, en Plasencia, una propiedad muy especial para Álvaro, pues allí también se casaron sus padres. "Para mí es importante casarme aquí. Se ha convertido en una especie de tradición que comenzó con la boda de mis padres, en los años ochenta", aseguró Falcó a la revista '¡Hola!'.

La hija del empresario Philippe Junot y de la modelo danesa Nina Wendelboe-Larsen es multifacética. Aristócrata, empresaria, nutricionista, y con formación en actuación.

Álvaro, por su parte, heredó el título de Marqués de Cubas tras el fallecimiento de su padre, y ha sabido mantener un perfil discreto en su vida profesional y familiar.